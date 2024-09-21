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ترقية وتنقلات في التربية - اسماء

9/21/2024 3:00:04 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قرر وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، إجراء ترقية وتنقلات في وزارة التربية والتعليم.

وتالياً الأسماء:

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