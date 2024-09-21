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حصن العربية ودرعها

9/21/2024 2:55:46 PM
(MENAFN- Al Watan) نعيش في أرض غنية بالكنوز الثقافية والحضارية، أهم هذه الكنوز لغتنا العربية التي تمثل رأس هرم الثقافة العربية والإسلامية.
ومع التحديات والتطورات السريعة جاءت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ضمن رؤية 2030 - حفظهما الله - بتأسيس "مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية".
لقد أصبح مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية الجهة الرسمية المسؤولة عن اللغة العربية، وقائد الجهود اللغوية داخليًا وخارجيًا، والمبادر في تقديم الدراسات والتوصيات لمواجهة التحديات والمخاطر المحتملة وتبني الفرص الثقافية.
في وطني الحبيب ولدت حضارة اللغة العربية وانتشرت شرقًا وغربًا، محققة انتشار حضاريًا كبيرًا.
من هنا تأتي مسؤولية المملكة تجاه حماية ونشر اللغة العربية، كونها لغة القرآن الكريم وجزءًا من هويتنا الوطنية.
إن تأسيس مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية عزز هذه الهوية وأكد على أهمية لغتنا في بناء جسور التواصل والمعرفة، سواء داخل العالم العربي أو خارجه .
إن المسؤولية كبيرة، والطموحات ليس لها حدود لكننا جميعاً على يقين أن العربية ستبقى لغة العلم والإسلام والسلام، فقد أكرم الله العرب في نزول القرآنَ الكريمَ بلغتهم، فشرف هذه اللغة تشريفًا ما بعده تشريف، وزاد هذه اللغة قوة ما بعدها قوة.

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