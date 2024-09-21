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كلية الملك فهد الأمنية الشرف والعطاء

9/21/2024 2:55:46 PM
(MENAFN- Al Watan) باتت كلية الملك فهد الأمنية مثالاً يُشار إليها بالبنان على مستوى الدول العربية، حيث تعتبر بمثابة الشريك الأساسي في حفظ أمن واستقرار الوطن وصون مكتسباته والسير بعجلة التنمية، وأثبتت جدارتها وكفاءتها في تنفيذ المهام المسندة لها، وكما ذكر مدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج: " أن الكلية مستمرة في تحقيق أهداف خطتها الاستراتيجية المرتكزة على رؤيتها بأن تكون رائدة في التأهيل والتدريب الأمني والعسكري الفاعل، وفق أحدث الأساليب والوسائل التعليمية والتدريبية في المجال الأمني ".
وطننا الكبير " المملكة العربية السعودية " من أوائل الدول العربية التي شكلت الصروح العلمية الأمنية المتميزة التي رافقت مسيرة الدولة منذ المراحل المبكرة لتأسيسها، وأنها رائدة في هذا المجال في منطقة الخليج، وتواصل ابتكار التحديثات والتطويرات الفاعلة في مجال تقنيات العمل الأمني على أسس علمية بما يتوافق مع المتغيرات المحيطة، التي تشهدها بلادنا الغالية تحقيقاً للرؤية الطموحة 2030 بمشيئة الله تعالى.
أما وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ فهو أكبر داعم لها في ظل قيادتنا الرشيدة، فهو دوماً يحرص على حضور حفل تخريج دفعات الكلية من طلاب بكالوريوس العلوم الأمنية وطلاب الدورات التأهيلية للضباط الجامعيين، وطلاب البرنامج الأكاديمي الأمني للابتعاث الخارجي، وذلك في استاد الأمير نايف بمقر الكلية في الرياض، كما يحرص على مصافحة الطلاب المتفوقين في الأنشطة المختلفة، حيث يكرمهم سموه مع السرايا الفائزة برايات التفوق .
ولعل زيارته الأخيرة للكلية، الأسبوع الفائت، ومتابعة سير العمل فيها على الواقع، خير برهان على ذلك.
عندما نتكلم عن كلية الملك فهد الأمنية في المملكة، فنحن نتكلم عن تاريخ زاخر من العطاءات والتضحيات لتوفير الأمن والأمان والاستقرار للمواطن والمقيم، ولوحة مضيئة من الشرف والعطاء على مدى 91 عاماً بذلتها في خدمة الوطن والقيادة، ولا تزال بتوفيق الله تعالى تقوم بأجمل البطولات في ساحة الشرف والعطاء معاهدة الوطن على مواصلة المسيرة.
لكلية الملك فهد الأمنية في المملكة، تجارب كبيرة وتدريب متطور وضبط تام وكفاءة عالية وتنظيم حديث ومهنية واحترافية فائقة على أعلى مستوى وتسلح بالذخيرة العلمية والمعرفية في المجالات الأمنية، واستطاعت بكل اقتدار هذه الوزارة العتيدة أن تنشئ مشروع مسرعات مستقبل الابتكار الذي يعني بتبني الأفكار الإبداعية لطلبة الكلية ودعم أفكارهم واختراعاتهم وتنفيذها على أرض الواقع، وأن تحصل على شهادة الآيزو الخاصة بأفضل وأعلى معايير الجودة وسلامة الأغذية من قبل منظمة SGS.
فالتحايا نبث أبلغها من الأعماق إلى كلية الملك فهد الأمنية ومسؤوليها ومنسوبيها بسبب تميزها وتقدمها، فمسيرتها مبعث فخر واعتزاز وضوء يتسرب من السماء ينشر الحياة في الزهور.

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