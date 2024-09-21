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22 شركة تقاضي Google

9/21/2024 2:55:45 PM
(MENAFN- Al Watan) تعتزم سبع مجموعات إعلامية فرنسية مقاضاة شركة قوقل، ومطالبتها بتعويضات تتجاوز مليار يورو، بعد اتهام الشركة الأمريكية العملاقة بممارسة سياسات احتكارية في سوق الإعلانات الرقمية، وفق تقرير إعلامي.
وقالت خدمة ((مايند ميديا)) إن المجموعات السبع تمثل 22 شركة، إما بدأت أو على وشك البدء بالإجراءات القانونية.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن غرّمت هيئة مراقبة المنافسة الفرنسية شركة قوقل 220 مليون يورو في يونيو لإعطاء محرك البحث الأفضلية لخدماته الخاصة في قطاع الإعلان عبر الإنترنت.
ونقل التقرير عن مارك فوييه، الرئيس التنفيذي لـ((لو فيغارو))، قوله إن ((قوقل أدينت بوضوح بممارسة سلوك ضد المنافسة. وأعلنت هيئة المنافسة الفرنسية أن قوقل أعطت لسنوات الأفضلية لحلولها الخاصة على حساب منافسيها)).
وأضاف أنه يعتقد أن مجموعته كانت ((ضحية)) هذا السلوك، وبالتالي هناك سعي للحصول على ((تعويضات)).
والمدعون هم: ((لو فيغارو)) و((سيبا/ويست فرانس)) و((بريزما ميديا)) و((ليزيكو لوباريزيان)) و((أدفينتا/لوبونكوان)) و((سي أم آ ميديا)) و((ليكيب)).
وعقدت جلسات استماع أولية في أوائل سبتمبر لتحديد جدول المحاكمة في المحكمة التجارية في باريس، وقد تستمر الإجراءات من عامين إلى ثلاثة.

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