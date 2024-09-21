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بشرى سارة لمرضى ألزهايمر

9/21/2024 2:55:45 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت مجموعة من العلماء عن إمكانات علاجية واعدة بشأن مركب جديد لعلاج مرض ((ألزهايمر))، وذلك في عشية الاحتفال باليوم العالمي للمرض الأكثر شيوعا للخرف.
وأكدت عالمة الأعصاب بجامعة لشبونة، ماريا خوسيه ديوجينيس، أنه تم اختبار المركب الدوائي الذي يحمل اسم ((TAT-TrkB)) على نماذج الفئران التي تحاكي مرض ألزهايمر، موضحة أنه نجح في ((منع فقدان الذاكرة وعجز التعلم دون أن يُظهر أي آثار جانبية))، وفقا لوكالة أنباء ((شينخوا)) الصينية.
ويعمل المركب المبتكر ((TAT-TrkB)) من خلال آلية فريدة ومختلفة عن علاجات ألزهايمر الحالية، وهي أنه يحمي عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ (BDNF)، وهو جزيء حاسم للذاكرة والتعلم، الذي تقل آثاره لدى مرضى ألزهايمر. وتعمل هذه المادة على استعادة وظيفة عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ عن طريق منع تلف مستقبله ((TrkB-FL))، الذي غالبا ما يتم شقّه في مرض ألزهايمر، مما يضعف من تأثير الجزيء على الأعصاب.
وقالت ماريا: ((تثبت نتائجنا أن TAT-TrkB يمكن أن يحسّن الذاكرة والتعلم في فئران نموذج ألزهايمر بشكل كبير دون آثار ضارة)).

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