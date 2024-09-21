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ضبط 22716 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

9/21/2024 2:55:45 PM
(MENAFN- Al Watan) أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، عن ضبط "22716" مخالفا خلال الأسبوع الماضي، منهم "14446" مخالفا لنظام الإقامة، و "4780" مخالفا لنظام أمن الحدود، و"3490" مخالفا لنظام العمل.
وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بطريقة غير نظامية "1513" شخصا، حيث شكلت الجنسية الإثيوبية النسبة الأعلى بـ 53%.
كما تم ضبط "10" متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة "15752" وافدا مخالفا، منهم "14167" رجلا، و "1585" امرأة.
فيما تمت إحالة "6765" مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة "2232" مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل "12101" مخالف.

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