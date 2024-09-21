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عرض جوي يزين سماء الرياض بمناسبة اليوم الوطني الـ 94

9/21/2024 2:55:45 PM
(MENAFN- Al Watan) بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه (GEA) تتزين سماء العاصمة السعودية الرياض يوم غدٍ وبعد غدٍ (الاثنين) الذي يصادف اليوم الوطني الـ 94، بعرض "نسابق الأحلام" حيث تتشكل فيه الطائرات العسكرية والصقور السعودية، والطائرات المروحية، والطائرات المدنية، تتقدمهم مروحية طيران الأمن التابعة لرئاسة أمن الدولة التي تحمل العلم السعودي بجولة تلقى التحية من سكان العاصمة.
وتنطلق العروض بمسيرة عسكرية، عند الساعة الرابعة عصراً، قطع وعربات عسكرية تتقدمها الخيول، إضافة إلى الفرق الموسيقية من رئاسة الحرس الملكي، ووزارة الحرس الوطني، والمديرية العامة لحرس الحدود، حيث تنطلق من طريق الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، حتى تصل إلى حديقة أم عجلان بحي القيروان لتشكل فرصة لاستذكار منجزات الوطن التي تحققت خلال العقود السابقة.
وتشارك الخطوط الجوية العربية السعودية بطائرة من نوع بوينج 787، وتنفذ القوات الجوية الملكية السعودية العروض بطائرات "تايفون"، و "ف - 15 إس"، و "تورنيدو"، و "ف - 15 سي".
وتشارك في العروض الجوية جهات حكومية وخاصة، وهي: رئاسة الحرس الملكي، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة العامة للطيران المدني، وشركة مطارات، وشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، ونادي الطيران السعودي، والخطوط الجوية العربية السعودية، وفلاي أديل، وهيئة الإذاعة والتلفزيون التي ستنقل العرض الرئيسي في اليوم الوطني على الهواء مباشرة عبر قناة السعودية.

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