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فيديوهات لمناقشة رسائل الدراسات العليا بالجامعات

9/21/2024 2:55:45 PM
(MENAFN- Al Watan) مع اشتراط عمادة الدراسات العليا في جامعة الملك سعود في الرياض، على كل طالب دراسات عليا بمرحلتي الماجستير والدكتوراة، اجتياز دورة في الأمانة العلمية، وقواعد الاقتباس والنقل من المصادر والمراجع العلمية خلال دراسته للمستوى الأول من الخطة الدراسية للبرنامج، تحت إشراف العمادة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالجامعة، انطلقت مقترحات لمتخصصين وأكاديميين، خلال أحاديثهم لـ((الوطن))، بتبني جهات الاختصاص في الجامعات، ببث ((فيديوهات)) لأعمال مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراة لطلبة الدراسات العليا على حسابات الجامعة في وسائل التواصل الاجتماعي.
أصالة المحتوى
أشاروا لـ((الوطن))، أن هناك مناقشات لرسائل في الدراسات العليا، جرى نقل وقائعها ((مباشرة))، أو تصويرها، وعرضها عبر، حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي، وأثبتت تلك الخطوة، مكتسبها العديدة، وجدواها الكبير في عرض وتقديم بحث ومحتوى ((علمي)) دقيق، ورصين، وجدير بالاهتمام من المختصين، وهي خطوة ينتظرها الكثير من المتخصصين في عنوان ورسالة البحث العلمي، وفي ذلك تأكيد على أصالة وجودة ودقة محتوى البحث العلمي، وبالتالي حرص الباحث على الوصول إلى نتائج جديدة، وغير مسبوقة، وحرصه الظهور أمام المتخصصين بأفضل بحث علمي، خال من الملاحظات أو الأخطاء، لأنه سيكون أمام حشد كبير من المحكمين خلف الشاشة.
التحفيز والتشجيع
أضافوا أن تلك الخطوة، فيها عرض لنتائج بحثية وعلمية ((جديدتين))، لم يسبق تناولها في الأبحاث العلمية السابقة في موضوع البحث العلمي، وفي تلك المناقشة مكسب كبير للمشاهدين في خارج أسوار الجامعة، لا سيما وأن أطراف المناقشة، هم علماء في تخصصهم العلمي، الباحث، و3 من أعضاء هيئة التدريس ممن يحملون درجات علمية ((عليا))، بكل تأكيد النقاش، يصب في خدمة البحث، ويتناول عناصر دقيقة في البحث، مؤكدين أن أروقة عمادات الدراسات العليا في الجامعات السعودية، مليئة بتلك المناقشات العلمية ((العليا))، وجدير تخصيص ((قناة)) لعرض المناقشات بالنقل المباشر وغير المباشر، كخطو احتفائية بالبحث والباحث ولجنة المناقشة، وقد تكون خطوة نحو تحفيز وتشجيع المزيد من المتخصصين في إجراء دراسات أخرى ((جديدة)) على الدراسات المعروضة في القناة، ومنها قد تفتح آفاق أوسع وأرحب نحو تطوير البحث والتوسع في حيثياته.

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