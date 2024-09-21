افتتاح تطوير شعيب غذوانة بعد تأهيله

(MENAFN
- Al Watan)
أعلن برنامج ((الرياض الخضراء)) عن انتهاء أعمال التأهيل البيئي لشعيب غذوانة، أحد روافد وادي حنيفة، والتي جرت خلال 34 شهرًا، بزراعة 15 ألف شجرة وشجيرة، حيث تم تحويله إلى متنزه طبيعي يمتد بطول 5.2 كيلو متر، ويمر في أحياء ظهرة البديعة والسويدي والزهرة جنوب غرب مدينة الرياض، ويضيف لسكان مدينة الرياض حديقة شريطية وأماكن ترويحية تسهم في رفع جودة الحياة.
وجرت أعمال التأهيل والتشجير في شعيب غذوانة، وفقًا للممارسات البيئية المستدامة، بعد معالجة المشاكل البيئية في منطقة الظهار المحيطة بالأحياء وبطن الوادي، حيث تم تنظيف الوادي وإزالة المخلفات، وتهذيب مجاري السيول، وإعادتها لوضعها الطبيعي، لدرء مخاطر الفيضانات، وإنشاء قنوات للمياه الدائمة الجريان، لضمان عدم تكون المستنقعات في الوادي، وزراعة الأشجار والشجيرات المحلية التي تم اختيارها بعناية، بما يلائم بيئة الوادي لضمان استدامتها.
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