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افتتاح تطوير شعيب غذوانة بعد تأهيله

9/21/2024 2:55:45 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن برنامج ((الرياض الخضراء)) عن انتهاء أعمال التأهيل البيئي لشعيب غذوانة، أحد روافد وادي حنيفة، والتي جرت خلال 34 شهرًا، بزراعة 15 ألف شجرة وشجيرة، حيث تم تحويله إلى متنزه طبيعي يمتد بطول 5.2 كيلو متر، ويمر في أحياء ظهرة البديعة والسويدي والزهرة جنوب غرب مدينة الرياض، ويضيف لسكان مدينة الرياض حديقة شريطية وأماكن ترويحية تسهم في رفع جودة الحياة.
وجرت أعمال التأهيل والتشجير في شعيب غذوانة، وفقًا للممارسات البيئية المستدامة، بعد معالجة المشاكل البيئية في منطقة الظهار المحيطة بالأحياء وبطن الوادي، حيث تم تنظيف الوادي وإزالة المخلفات، وتهذيب مجاري السيول، وإعادتها لوضعها الطبيعي، لدرء مخاطر الفيضانات، وإنشاء قنوات للمياه الدائمة الجريان، لضمان عدم تكون المستنقعات في الوادي، وزراعة الأشجار والشجيرات المحلية التي تم اختيارها بعناية، بما يلائم بيئة الوادي لضمان استدامتها.

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