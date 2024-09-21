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1350 شهادة امتثال في الباحة

9/21/2024 2:55:45 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدرت أمانة منطقة الباحة 1478 شهادة امتثال للمباني على الطرق والمحاور المستهدفة وغير المستهدفة.
وأوضح أمين المنطقة الدكتور علي بن محمد السواط أن الأمانة تواصل عن طريق بلدياتها الفرعية استقبال طلبات إصدار الشهادة للمباني الواقعة ضمن الطرق والشوارع المستهدفة، وذلك بعد تصحيح وضعها بشكل سريع، لضمان التزام أصحاب تلك المباني التجارية بخلو مبانيهم من عناصر التشوه البصري؛ وتوفير بيئة عمرانية صحية ومستدامة، والارتقاء بالمشهد الحضري في المدينة لتحسين جودة الحياة بمختلف المناطق والأحياء.
وأشار إلى أن الأمانة أطلقت ثلاث مبادرات لمعالجة التشوهات البصرية على الطرق والمحاور الرئيسية، وفي المواقع السياحية، ومبادرة لإزالة الكتابات المشوهة، حيث جرى معالجة أكثر من 800 ملاحظة ضمن أعمال هذه المبادرات، وعلى المستوى الرقابي تمت معالجة أكثر من 2800 من الملاحظات الخاصة بانتشار عناصر التشوه البصري، بينما بلغ إنجاز الجهات الخدمية من أعضاء اللجنة التنفيذية 381 ملاحظة.

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