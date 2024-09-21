1350 شهادة امتثال في الباحة

(MENAFN
- Al Watan)
أصدرت أمانة منطقة الباحة 1478 شهادة امتثال للمباني على الطرق والمحاور المستهدفة وغير المستهدفة.
وأوضح أمين المنطقة الدكتور علي بن محمد السواط أن الأمانة تواصل عن طريق بلدياتها الفرعية استقبال طلبات إصدار الشهادة للمباني الواقعة ضمن الطرق والشوارع المستهدفة، وذلك بعد تصحيح وضعها بشكل سريع، لضمان التزام أصحاب تلك المباني التجارية بخلو مبانيهم من عناصر التشوه البصري؛ وتوفير بيئة عمرانية صحية ومستدامة، والارتقاء بالمشهد الحضري في المدينة لتحسين جودة الحياة بمختلف المناطق والأحياء.
وأشار إلى أن الأمانة أطلقت ثلاث مبادرات لمعالجة التشوهات البصرية على الطرق والمحاور الرئيسية، وفي المواقع السياحية، ومبادرة لإزالة الكتابات المشوهة، حيث جرى معالجة أكثر من 800 ملاحظة ضمن أعمال هذه المبادرات، وعلى المستوى الرقابي تمت معالجة أكثر من 2800 من الملاحظات الخاصة بانتشار عناصر التشوه البصري، بينما بلغ إنجاز الجهات الخدمية من أعضاء اللجنة التنفيذية 381 ملاحظة.
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