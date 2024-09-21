Saturday, 21 September 2024 11:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قصف في إسرائيل وسقوط الضحايا بلبنان

9/21/2024 2:55:45 PM
(MENAFN- Al Watan) قتل مسؤول عسكري في حزب الله يدعى إبراهيم عقيل بعد غارة جوية إسرائيلية نادرة على بيروت وفقًا لإعلان إسرائيلي.
فيما ارتفع عدد القتلى، إلى 31 شخصًا على الأقل، مع إصابة العشرات، بعد وقت قصير من قصف حزب الله لشمال إسرائيل بـ140 صاروخًا.
وتأتي هذه الضربات في إطار دورة جديدة من التصعيد بين الأعداء، والتي أثارت مخاوف من اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط، وخاصة بعد هجومين منفصلين في لبنان انفجرت فيهما أجهزة اتصالات في وقت واحد في جميع أنحاء البلاد، مما أسفر عن مقتل 37 شخصًا وإصابة أكثر من 3400 آخرين.
مقتل قائد
ووصف مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان وفاة إبراهيم عقيل بأنها ((نتيجة جيدة)) وقال إنه يخطط للتحدث مع مسؤولين إسرائيليين في وقت لاحق من يوم السبت بشأن العملية.
وكان عقيل، الهدف الرئيسي للضربة، مطلوبًا من قبل الولايات المتحدة لسنوات بسبب دوره المزعوم في تفجير السفارة الأمريكية في بيروت عام 1983 وفي أخذ رهائن أمريكيين وألمان في لبنان في الثمانينيات. كان خاضعًا لعقوبات أمريكية وفي عام 2023، وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة تصل إلى 7 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى ((تحديد هويته وموقعه واعتقاله و/أو إدانته)).
وقال سوليفان للصحفيين على هامش قمة الرباعية التي يستضيفها الرئيس الأمريكي جو بايدن في ويلمنجتون بولاية ديلاوير ((هذا الفرد ملطخ بدماء أمريكية ورأسه مستحق مكافأة على العدالة. إنه شخص وعدته الولايات المتحدة منذ فترة طويلة بأننا سنفعل كل ما في وسعنا لتقديمه للعدالة)).
وأضاف أن هذه اللحظة كانت ذات معنى أيضًا بالنسبة للضحايا الأمريكيين.
ارتفاع الحصيلة
وذكر وزير الصحة اللبناني إن حصيلة القتلى جراء الغارة الجوية الإسرائيلية على إحدى ضواحي بيروت ارتفعت إلى 31 قتيلا، بينهم سبع نساء وثلاثة أطفال.
وقال فراس أبيض للصحفيين إن 68 شخصا أصيبوا أيضا في الغارة الجوية، منهم 15 لا يزالون في المستشفى، في أعنف هجوم إسرائيلي على بيروت منذ حرب إسرائيل وحزب الله في صيف عام 2006. ومن بين القتلى إبراهيم عقيل، أحد قادة حزب الله الذي كان مسؤولًا عن قوات الرضوان النخبة في الجماعة، ونحو اثني عشر عضوًا من الجماعة المسلحة كانوا مجتمعين في قبو المبنى الذي تم تدميره.
وشنت إسرائيل غارة جوية نادرة على الضاحية الجنوبية لبيروت المكتظة بالسكان خلال ساعة الذروة عندما كان الناس يعودون إلى منازلهم من العمل وكان الطلاب يغادرون المدارس.
وأغلقت قوات الجيش اللبناني محيط المبنى المدمر، فيما وقف عناصر الصليب الأحمر اللبناني في مكان قريب لانتشال أي جثث من تحت

انتهاك القوانين
ومن جهة أخرى اعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد الحسين إن تسليح أجهزة الاتصالات العادية يمثل تطورًا جديدًا في الحرب، وإن استهداف الآلاف من اللبنانيين باستخدام أجهزة النداء وأجهزة الاتصال اللاسلكية ثنائية الاتجاه والمعدات الإلكترونية دون علمهم يعد انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقال فولكر تورك، مندوب السويد الدائم لدى الأمم المتحدة، في اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، إنه يجب إجراء تحقيق مستقل وشفاف في الهجومين الذين وقعًا في لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء حيث انفجرت هذه الأجهزة، مما أدى إلى مقتل 37 شخصًا وإصابة أكثر من 3400 آخرين.
وأضاف أن ((الذين أمروا بهذه الهجمات ونفذوها يجب أن يحاسبوا)).
ألقى لبنان باللوم على إسرائيل في الهجمات التي بدت وكأنها تستهدف مقاتلي حزب الله ولكنها أسفرت أيضًا عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين، بما في ذلك الأطفال.

MENAFN21092024000089011017ID1108699602

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث