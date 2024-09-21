أول قصف أوكراني في عمق الأراضي الروسية

(MENAFN
- Al Watan)
رافقت تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بخطته التي سيقدمها للرئيس جو بايدن والتي ستضمن فوز أوكرانيا، تنفيذ أول هجوم أوكراني في العمق الروسي، وذكر في وقت سابق إن ((خطة النصر)) ستشمل قدرات هجومية بعيدة المدى وأسلحة أخرى سعت كييف منذ فترة طويلة للحصول عليها، وستكون بمثابة الأساس لأي مفاوضات مستقبلية مع روسيا.
و أدى هجوم أوكراني ضخم بطائرة بدون طيار إلى إشعال النار في مستودع أسلحة روسي في عمق البلاد، وأضاف زيلينسكي إن ((خطة النصر)) المتعددة النقاط لكييف تتطلب تحركًا سريعًا من الولايات المتحدة.
تردد الغرب
وقال زيلينسكي إن تردد الولايات المتحدة حتى الآن في السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الغربية لشن هجمات داخل الأراضي الروسية ينبع من مخاوف من تصعيد الموقف من جانب موسكو، القوة النووية العالمية الكبرى. واضطرت أوكرانيا إلى استخدام قدراتها الخاصة لتنفيذ هجمات داخل الأراضي الروسية.
وأضاف ((أعتقد أن بايدن يتلقى بالفعل معلومات من حاشيته اليوم تفيد بأنه قد يكون هناك تصعيد. ولكن، وهذا أمر مهم، ليس كل من حوله يعتقد ذلك. وهذا إنجاز بالفعل لا يعتقده كل حاشيته)).
حريق هائل
وذكرت تقارير إخبارية روسية ووزارة الدفاع أن أوكرانيا أطلقت أكثر من 100 طائرة بدون طيار على روسيا. ويبدو أن المستودع كان على بعد كيلومترات قليلة من مستودع آخر ضربته طائرات بدون طيار أوكرانية، مما أدى إلى إصابة 13 شخصًا وتسبب أيضًا في حريق هائل.
وكان زيلينسكي قد أشار بانتظام إلى إعداد الخطة، لكنه لم يحدد محتوياتها علنًا، وقال فقط إنها تحتوي على شروط مقبولة لأوكرانيا للتفاوض مع روسيا بعد حرب استمرت عامين ونصف العام في أعقاب الغزو الروسي الكامل.
وقال في إفادة صحفية ((ستكون هذه بداية وأساسًا للحديث بأي صيغة مع روسيا. بأي صيغة، مع أي من ممثليها، لأنه ستكون هناك خطة وشيء يجب إظهاره)).
وقال إنه سيعرض الخطة على بايدن ونائبة الرئيس والمرشحة الرئاسية كامالا هاريس. ويخطط أيضًا للقاء خصم هاريس في انتخابات نوفمبر، الرئيس السابق دونالد ترمب.
طريق سريع
وأغلقت السلطات الروسية، مؤقتًا جزءًا من طريق سريع بطول 100 كيلومتر وأجلت الركاب من محطة سكة حديد قريبة بعد أن تسبب الحريق في سلسلة من الانفجارات. وذكرت منشورات على قنوات تيليجرام المحلية على تطبيق المراسلة أن مستودعًا للصواريخ أصيب بالقرب من بلدة توروبتس، في منطقة تفير الروسية على بعد حوالي 380 كيلومترًا شمال غرب موسكو وحوالي 500 كيلومتر من الحدود الأوكرانية. أعيد فتح الطريق السريع بعد بضع ساعات.
وأظهرت صور غير مؤكدة متداولة على تطبيق تليجرام، كرة كبيرة من اللهب ترتفع إلى سماء الليل وعشرات من مسارات الدخان الناجمة عن الانفجارات.
كما اشتعلت النيران في مستودع ذخيرة وترسانة صواريخ في جنوب غرب روسيا في هجوم منفصل في منطقة كراسنودار، مما أدى إلى عمليات إخلاء بعد أن تسبب الحريق في سلسلة من الانفجارات.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في ساعة مبكرة أن قواتها أسقطت خلال الليل 101 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق الأراضي الروسية واحتلت شبه جزيرة القرم. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات في أي من المنطقتين
أسباب مطالبة أوكرانيا بضرب العمق الروسي:
الضربات بعيدة المدى قد تغير قواعد اللعبة.
ليتم تحفيز روسيا على السعي إلى السلام.
للنجاة من الهجمات كبيرة من القواعد الجوية والمنشآت العسكرية الموجودة داخل روسيا.
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