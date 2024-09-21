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أول قصف أوكراني في عمق الأراضي الروسية

9/21/2024 2:55:45 PM
(MENAFN- Al Watan) رافقت تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بخطته التي سيقدمها للرئيس جو بايدن والتي ستضمن فوز أوكرانيا، تنفيذ أول هجوم أوكراني في العمق الروسي، وذكر في وقت سابق إن ((خطة النصر)) ستشمل قدرات هجومية بعيدة المدى وأسلحة أخرى سعت كييف منذ فترة طويلة للحصول عليها، وستكون بمثابة الأساس لأي مفاوضات مستقبلية مع روسيا.
و أدى هجوم أوكراني ضخم بطائرة بدون طيار إلى إشعال النار في مستودع أسلحة روسي في عمق البلاد، وأضاف زيلينسكي إن ((خطة النصر)) المتعددة النقاط لكييف تتطلب تحركًا سريعًا من الولايات المتحدة.
تردد الغرب
وقال زيلينسكي إن تردد الولايات المتحدة حتى الآن في السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الغربية لشن هجمات داخل الأراضي الروسية ينبع من مخاوف من تصعيد الموقف من جانب موسكو، القوة النووية العالمية الكبرى. واضطرت أوكرانيا إلى استخدام قدراتها الخاصة لتنفيذ هجمات داخل الأراضي الروسية.
وأضاف ((أعتقد أن بايدن يتلقى بالفعل معلومات من حاشيته اليوم تفيد بأنه قد يكون هناك تصعيد. ولكن، وهذا أمر مهم، ليس كل من حوله يعتقد ذلك. وهذا إنجاز بالفعل لا يعتقده كل حاشيته)).
حريق هائل
وذكرت تقارير إخبارية روسية ووزارة الدفاع أن أوكرانيا أطلقت أكثر من 100 طائرة بدون طيار على روسيا. ويبدو أن المستودع كان على بعد كيلومترات قليلة من مستودع آخر ضربته طائرات بدون طيار أوكرانية، مما أدى إلى إصابة 13 شخصًا وتسبب أيضًا في حريق هائل.
وكان زيلينسكي قد أشار بانتظام إلى إعداد الخطة، لكنه لم يحدد محتوياتها علنًا، وقال فقط إنها تحتوي على شروط مقبولة لأوكرانيا للتفاوض مع روسيا بعد حرب استمرت عامين ونصف العام في أعقاب الغزو الروسي الكامل.
وقال في إفادة صحفية ((ستكون هذه بداية وأساسًا للحديث بأي صيغة مع روسيا. بأي صيغة، مع أي من ممثليها، لأنه ستكون هناك خطة وشيء يجب إظهاره)).
وقال إنه سيعرض الخطة على بايدن ونائبة الرئيس والمرشحة الرئاسية كامالا هاريس. ويخطط أيضًا للقاء خصم هاريس في انتخابات نوفمبر، الرئيس السابق دونالد ترمب.
طريق سريع
وأغلقت السلطات الروسية، مؤقتًا جزءًا من طريق سريع بطول 100 كيلومتر وأجلت الركاب من محطة سكة حديد قريبة بعد أن تسبب الحريق في سلسلة من الانفجارات. وذكرت منشورات على قنوات تيليجرام المحلية على تطبيق المراسلة أن مستودعًا للصواريخ أصيب بالقرب من بلدة توروبتس، في منطقة تفير الروسية على بعد حوالي 380 كيلومترًا شمال غرب موسكو وحوالي 500 كيلومتر من الحدود الأوكرانية. أعيد فتح الطريق السريع بعد بضع ساعات.
وأظهرت صور غير مؤكدة متداولة على تطبيق تليجرام، كرة كبيرة من اللهب ترتفع إلى سماء الليل وعشرات من مسارات الدخان الناجمة عن الانفجارات.
كما اشتعلت النيران في مستودع ذخيرة وترسانة صواريخ في جنوب غرب روسيا في هجوم منفصل في منطقة كراسنودار، مما أدى إلى عمليات إخلاء بعد أن تسبب الحريق في سلسلة من الانفجارات.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في ساعة مبكرة أن قواتها أسقطت خلال الليل 101 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق الأراضي الروسية واحتلت شبه جزيرة القرم. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات في أي من المنطقتين

أسباب مطالبة أوكرانيا بضرب العمق الروسي:
الضربات بعيدة المدى قد تغير قواعد اللعبة.
ليتم تحفيز روسيا على السعي إلى السلام.
للنجاة من الهجمات كبيرة من القواعد الجوية والمنشآت العسكرية الموجودة داخل روسيا.

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