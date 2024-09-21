الأباتشي تحلق بصدارة الطائرة

(MENAFN
- Al Watan)
تصدر الهلال الدوري
السعودي الممتاز للكرة الطائرة بنهاية الجولة الثانية، بعدما سجل ثاني انتصاراته على حساب الخويلدية 3/صفر، وحقق الخليج فوزا مهما على حساب النصر 1/3، ونجح الاتحاد في تحقيق الفوز على أبها 3/صفر، وتمكن الأهلي من تحقيق انتصاره الأول بعد فوزه على ضمك 3/صفر.
وكسب الابتسام نظيره الصفا 3/صفر، وبعد ختام الجولة تصدر الهلال ترتيب الجولة الثانية بـ6 نقاط، وبفارق نقاط الأشواط عن الابتسام والخليج.
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