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الأباتشي تحلق بصدارة الطائرة

9/21/2024 2:55:45 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدر الهلال الدوري السعودي الممتاز للكرة الطائرة بنهاية الجولة الثانية، بعدما سجل ثاني انتصاراته على حساب الخويلدية 3/صفر، وحقق الخليج فوزا مهما على حساب النصر 1/3، ونجح الاتحاد في تحقيق الفوز على أبها 3/صفر، وتمكن الأهلي من تحقيق انتصاره الأول بعد فوزه على ضمك 3/صفر.
وكسب الابتسام نظيره الصفا 3/صفر، وبعد ختام الجولة تصدر الهلال ترتيب الجولة الثانية بـ6 نقاط، وبفارق نقاط الأشواط عن الابتسام والخليج.

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