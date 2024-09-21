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جزائري هداف مدافعي المحترفين

9/21/2024 2:55:45 PM
(MENAFN- Al Watan) سجل قائد ومدافع ضمك، الجزائري فاروق شافعي، رقما تاريخيا في دوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما هز شباك الأهلي خلال مواجهة الفريقين أول من أمس لحساب الجولة الرابعة للدوري. وحسب إحصاءات رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بات شافعي أكثر المدافعين تسجيلا للأهداف في تاريخ دوري المحترفين برصيد 19 هدفا.
ولم يتمكن شافعي من الاحتفال بإنجازه التاريخي بأفضل طريقة ممكنة، بعدما خسر فريقه المباراة بسيناريو قاتل.
وحتى الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، كان ضمك متعادلا 2/2 بفضل هدف شافعي، إلا أن الأهلي سجل ثنائية.
يذكر أن شافعي انتقل إلى ضمك في يناير 2020 قادما من مولودية الجزائر.

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