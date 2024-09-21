جزائري هداف مدافعي المحترفين

(MENAFN
- Al Watan)
سجل قائد ومدافع ضمك، الجزائري فاروق شافعي، رقما تاريخيا في دوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما هز شباك الأهلي خلال مواجهة الفريقين أول من أمس لحساب الجولة الرابعة للدوري. وحسب إحصاءات رابطة الدوري
السعودي للمحترفين، بات شافعي أكثر المدافعين تسجيلا للأهداف في تاريخ دوري المحترفين برصيد 19 هدفا.
ولم يتمكن شافعي من الاحتفال بإنجازه التاريخي بأفضل طريقة ممكنة، بعدما خسر فريقه المباراة بسيناريو قاتل.
وحتى الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، كان ضمك متعادلا 2/2 بفضل هدف شافعي، إلا أن الأهلي سجل ثنائية.
يذكر أن شافعي انتقل إلى ضمك في يناير 2020 قادما من مولودية الجزائر.
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