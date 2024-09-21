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السعودية تتصدر G20 في نمو السياح الدوليين خلال 2024

9/21/2024 2:55:44 PM
(MENAFN- Al Watan) واصلت المملكة العربية السعودية، تصدرها لقائمة دول مجموعة العشرين في مؤشرات نسبة نمو عدد السياح الدوليين ونسبة نمو إيرادات السياحة الدولية حسب أحدث البيانات المتوفرة لأول سبعة أشهر من العام الحالي 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2019، حيث حققت المملكة ارتفاعًا بنسبة 73 % في عدد السياح الدوليين، فيما سجلت إيرادات السياحة الدولية ارتفاعًا بنسبة 207 %، وذلك وفقًا لتقرير الباروميتر الصادر من الأمم المتحدة للسياحة في شهر سبتمبر 2024.
17.5 مليون سائح
وشهدت مختلف الوجهات السياحية في المملكة ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد السياح الدوليين هذا العام، حيث بلغ عدد السياح الوافدين إلى المملكة من الخارج نحو 17.5 مليون سائح خلال أول 7 أشهر من عام 2024.
38 % زيادة سنوية
وكانت المملكة قد حققت نموًا بنسبة 56 % في أعداد السياح الدوليين خلال العام 2023 مقارنةً بالعام 2019، حيث وصل عدد السياح إلى 27.4 مليون سائح، وبذلك تصدرت قائمة الأمم المتحدة للسياحة في مؤشر نسبة نمو عدد السياح الدوليين في عام 2023 للوجهات الكبرى سياحيًا، كما سجل حساب السفر في ميزان المدفوعات فائضًا تاريخيًا بلغ 48 مليار ريال خلال عام 2023 بزيادة سنوية قدرها 38 %.
وجهة رائدة عالميًا
وفي وقت سابق أشاد صندوق النقد الدولي، في تقريره الصادر في شهر سبتمبر الحالي بعد اختتام ((مشاورات المادة الرابعة 2024))، بالإنجازات والقفزات الكبيرة وغير المسبوقة التي حققها قطاع السياحة في المملكة في إطار رؤية السعودية 2030، وقد أشاد التقرير بشكل خاص بالجهود المبذولة في تنويع القاعدة الاقتصادية في قطاع الخدمات والذي برز فيه قطاع السياحة كأهم القطاعات، حيث سجل القطاع أعلى مستوى في عدد الزوار والإنفاق وخلق فرص العمل والإسهام في الناتج المحلي الإجمالي.
وتأتي هذه الإنجازات لتعزز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية رائدة، ويعكس النمو المستمر في أعداد السياح الوافدين ثقة السياح في الخيارات السياحية الجاذبة للمملكة وتنوعها.

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