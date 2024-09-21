ارتفاع معدل بطالة الشباب في الصين إلى أعلى مستوياته هذا العام

MENAFN - Al-Borsa News) بلغ معدل البطالة بين الشباب في الصين 18,8% في أغسطس، وهو أعلى مستوى له منذ بداية العام الحالي في حين تكافح البلاد لإنعاش اقتصادها المتدهور.

وارتفع معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاما وغير الملتحقين بالتعليم مقارنة بشهر يوليو حين بلغ 17,1%، بحسب أرقام نشرها المكتب الوطني للإحصاء الجمعة.

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وسجل مؤشر نسبة البطالة المرتقب 21,3% في يونيو 2023، قبل أن توقف السلطات نشره وتعمل على تعديل نهجها من خلال التوقف عن احتساب الطلاب.

تخرّج نحو 12 مليون طالب من جامعات الصين في يونيو 2024 ما أدى إلى زيادة المنافسة في سوق العمل في الصين حيث يواجه الباحثون عن وظيفة صعوبات أصلا.

ويفسر ذلك الارتفاع الحاد في معدلات البطالة في يوليو.

وفي مايو، قال الرئيس الصيني شي جينبينغ إن مكافحة البطالة بين الشباب يجب أن تعتبر“أولوية قصوى”.

وارتفع معدل البطالة في صفوف مَن تتراوح أعمارهم بين 25 و29 عاما من 6,5% في يوليو إلى 6,9% في أغسطس، وفقا للمكتب الوطني للإحصاء.

ويأتي إصدار أرقام البطالة لشهر أغسطس بعد صدور بيانات غير مشجعة بشأن مبيعات التجزئة ونمو الإنتاج الصناعي اذ تباطأ كلاهما في الشهر عينه.

وتظهر هذه المؤشرات من جديد الصعوبات التي تواجهها بكين في إعادة إطلاق اقتصادها بشكل مستدام على الرغم من الجهود المبذولة.

وقال المكتب الوطني للإحصاء في بيان سابق إن“الآثار السلبية للتغيّرات الحالية في البيئة الخارجية تتعزز، وما زال الطلب المحلي غير كاف، وما زال الاقتصاد يواجه العديد من الصعوبات والتحديات مع مواصلة انتعاشه”.

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