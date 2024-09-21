رئيس الوزراء: إنشاء 15 مصنعًا جديدًا للأدوية فى مصر آخر 3 سنوات

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه فى آخر 3 سنوات تم إنشاء 15 مصنعا جديدا للأدوية ليصل إجمالى عدد مصانع
الأدوية فى مصر إلى 172 مصنعًا.
وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى، أنه تم إنشاء 33 مصنعًا جديدًا لمستحضرات التجميل خلال آخر 3 سنوات، حتى أصبح لدينا فى مصر 120 مصنع مستحضرات تجميل، بالإضافة إلى 116 مصنعًا للمستلزمات والأجهزة الطبية، فضلًا عن مجموعة مهمة للغاية من المصانع وهى 4 مصانع جديدة؛ لإنتاج المواد الخام والمستحضرات الحيوية التى تدخل فى صناعة الدواء.
موضوعات متعلقة
“مصر للابتكار” تتقدم للحصول على الرخصة النهائية للبنك الرقمى الربع المقبل “أحمد طارق” يستهدف الاستحواذ على 80 مدرسة خلال 5 سنوات “الدولية للأسمدة” تستهدف إصدار شهادات كربون العام الجارى
وتابع مدبولى: اليوم حتى يعلم جميع المواطنين، إنه من بين كل 100 علبة دواء تُستخدم فى مصر، 91 منها يتم إنتاجها فى مصانع مصرية، بينما يتم استيراد العدد المتبقى وهو 9 علب فقط، ويشمل هذا العدد أدوية لأمراض متقدمة مثل الأورام وعدد من أدوية الأمراض الأخرى التى تسعى الحكومة إلى توطين صناعتها فى السوق المصرية.
وقال رئيس الوزراء إن مصر لديها بنية أساسية عملاقة فى صناعة الدواء سواء من خلال الدولة أو القطاع الخاص الذى يقود هذا القطاع بصورة كبيرة، وهذه الإمكانات مكّنت مصر خلال العام المالى الماضى من تصدير ما قيمته مليار دولار أدوية، ومن المتوقع أن تصل صادراتنا من الأدوية خلال العام المالى الجارى إلى 1.5 مليار دولار، على أن يقفز هذا الرقم خلال عامين إلى 2 مليار دولار صادرات من قطاع الأدوية، وصولًا إلى 3 مليارات دولار قبل عام 2030.
وأوضح أنه كان لدينا 580 دواءً كان به نقص فى السوق المصري، وتم حل مشكلة حوالى 470 دواءً ومتبقى 110 أدوية سوف يتم حل المشكلة الخاصة بها خلال الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة فى سبيلها للزوال التام.
MENAFN21092024000202011048ID1108699595
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.