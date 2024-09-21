رئيس الوزراء: إنشاء 15 مصنعًا جديدًا للأدوية فى مصر آخر 3 سنوات

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه فى آخر 3 سنوات تم إنشاء 15 مصنعا جديدا للأدوية ليصل إجمالى عدد الأدوية فى مصر إلى 172 مصنعًا.

وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى، أنه تم إنشاء 33 مصنعًا جديدًا لمستحضرات التجميل خلال آخر 3 سنوات، حتى أصبح لدينا فى مصر 120 مستحضرات تجميل، بالإضافة إلى 116 مصنعًا للمستلزمات والأجهزة الطبية، فضلًا عن مجموعة مهمة للغاية من المصانع وهى 4 مصانع جديدة؛ لإنتاج المواد الخام والمستحضرات الحيوية التى تدخل فى صناعة الدواء.

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وتابع مدبولى: اليوم حتى يعلم جميع المواطنين، إنه من بين كل 100 علبة دواء تُستخدم فى مصر، 91 منها يتم إنتاجها فى مصانع مصرية، بينما يتم استيراد العدد المتبقى وهو 9 علب فقط، ويشمل هذا العدد أدوية لأمراض متقدمة مثل الأورام وعدد من أدوية الأمراض الأخرى التى تسعى الحكومة إلى توطين صناعتها فى السوق المصرية.

وقال رئيس الوزراء إن مصر لديها بنية أساسية عملاقة فى صناعة الدواء سواء من خلال الدولة أو القطاع الخاص الذى يقود هذا القطاع بصورة كبيرة، وهذه الإمكانات مكّنت مصر خلال العام المالى الماضى من تصدير ما قيمته مليار دولار أدوية، ومن المتوقع أن تصل صادراتنا من الأدوية خلال العام المالى الجارى إلى 1.5 مليار دولار، على أن يقفز هذا الرقم خلال عامين إلى 2 مليار دولار صادرات من قطاع الأدوية، وصولًا إلى 3 مليارات دولار قبل عام 2030.

وأوضح أنه كان لدينا 580 دواءً كان به نقص فى السوق المصري، وتم حل مشكلة حوالى 470 دواءً ومتبقى 110 أدوية سوف يتم حل المشكلة الخاصة بها خلال الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة فى سبيلها للزوال التام.