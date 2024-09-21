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MELEE المصرية تستثمر 4.5 مليار ريال لإنشاء 3 أندية رياضية في السعودية

9/21/2024 2:55:32 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعتزم شركة“MELEE” للتطوير العقاري بمصر استثمار حوالي 4.5 مليار ريال لإنشاء 3 أندية رياضية في السعودية بمدن الخُبر وجدة والرياض، بحسب جاسر بهجت رئيس الشركة لـ”الشرق”.

أضاف جاسر في لقائه ببرنامج“ويك اند القاهرة” المذاع على قناة“الشرق” يوم السبت، أنه من المستهدف الانتهاء من نادي“الخُبر” قبل نهاية العام، موضحاً أن تمويل الاستثمارات الجديدة سيكون من الموارد الذاتية، وتمويلات من صناديق سعودية.

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في مايو الماضي، وقعت شركة“Melee” تحالفاً استراتيجياً مع شركة“أدير انترناشيونال” التابعة لمجموعة“أدير القابضة وسمو القابضة” والمتخصصة فى مجال الاستثمار العقارى وتطوير الضواحى والمجتمعات بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف:“النادي يستهدف متوسط 10 آلاف عائلة، أي 40 ألف عضو”.

جاسر أضاف لـ”الشرق” أن شركته تبحث حالياً مع الصندوق السيادي المصري الحصول على قطعة أرض للتطوير بمساحة 100 فدان في غرب القاهرة وهو مشروع سكني وتجاري وإداري، ويتوقع الإعلان عنه خلال أيام.

وترصد“Melee” حوالي 100 مليون جنيه للاستحواذ على شركة بمصر خلال الفترة المقبلة.

بحسب رئيس“MELEE”:“نرصد حوالي 80-100 مليار جنيه استثمارات جديدة في شرق القاهرة والساحل الشمالي وكلها استثمارات عقارية خلال عامين إلى 5 أعوام”.

المصدر:

MENAFN21092024000202011048ID1108699594

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