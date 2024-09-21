MELEE المصرية تستثمر 4.5 مليار ريال لإنشاء 3 أندية رياضية في السعودية

(MENAFN
- Al-Borsa News) تعتزم شركة“MELEE” للتطوير العقاري بمصر استثمار حوالي 4.5 مليار ريال لإنشاء 3 أندية رياضية
في السعودية بمدن الخُبر وجدة والرياض، بحسب جاسر بهجت رئيس الشركة لـ”الشرق”.
أضاف جاسر في لقائه ببرنامج“ويك اند القاهرة” المذاع على قناة“الشرق” يوم السبت، أنه من المستهدف الانتهاء من نادي“الخُبر” قبل نهاية العام، موضحاً أن تمويل الاستثمارات الجديدة سيكون من الموارد الذاتية، وتمويلات من صناديق سعودية.
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في مايو الماضي، وقعت شركة“Melee” تحالفاً استراتيجياً مع شركة“أدير انترناشيونال” التابعة لمجموعة“أدير القابضة وسمو القابضة” والمتخصصة فى مجال الاستثمار العقارى وتطوير الضواحى والمجتمعات بالمملكة العربية السعودية.
وأضاف:“النادي يستهدف متوسط 10 آلاف عائلة، أي 40 ألف عضو”.
جاسر أضاف لـ”الشرق” أن شركته تبحث حالياً مع الصندوق السيادي المصري الحصول على قطعة أرض للتطوير بمساحة 100 فدان في غرب القاهرة وهو مشروع سكني وتجاري وإداري، ويتوقع الإعلان عنه خلال أيام.
وترصد“Melee” حوالي 100 مليون جنيه للاستحواذ على شركة بمصر خلال الفترة المقبلة.
بحسب رئيس“MELEE”:“نرصد حوالي 80-100 مليار جنيه استثمارات جديدة في شرق القاهرة والساحل الشمالي وكلها استثمارات عقارية خلال عامين إلى 5 أعوام”.
المصدر:
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