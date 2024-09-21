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موبيكا تستهدف إطلاق صندوق بـ100 مليون دولار يركز على الزراعة والتصنيع

9/21/2024 2:55:31 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تستهدف شركة موبيكا اطلاق صندوق بقيمة 100 مليون دولار، للاستثمار في القطاعات ذات العائد الدولاري، خاصة في مجالي الزراعة والتصنيع، وذلك بالشراكة مع المستثمر المصري أحمد طارق خليل، وذلك بحسب محمد فاروق الرئيس التنفيذي للشركة.

وقال فاروق في مقابلة مع الزميلة زينة صوفان ببرنامج“ويك أند القاهرة” على قناة“الشرق”، إن صندوق“مورفو” الجديد يستهدف المستثمرين العرب والأجانب، للاستثمار في مصر، على أن يكون العائد بالدولار وليس بالجنيه، متوقعاً إقبال من المستثمرين السعوديين وخاصة صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة.

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