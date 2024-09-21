موبيكا تستهدف إطلاق صندوق بـ100 مليون دولار يركز على الزراعة والتصنيع

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- Al-Borsa News) تستهدف شركة موبيكا اطلاق صندوق بقيمة 100 مليون دولار، للاستثمار في القطاعات ذات العائد الدولاري، خاصة في مجالي الزراعة والتصنيع، وذلك بالشراكة مع المستثمر المصري أحمد طارق خليل، وذلك بحسب محمد فاروق الرئيس التنفيذي للشركة.
وقال فاروق في مقابلة مع الزميلة زينة صوفان ببرنامج“ويك أند القاهرة” على قناة“الشرق”، إن صندوق“مورفو” الجديد يستهدف المستثمرين العرب والأجانب، للاستثمار في مصر، على أن يكون العائد بالدولار وليس بالجنيه، متوقعاً إقبال من المستثمرين السعوديين وخاصة صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة.
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