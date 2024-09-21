نائب رئيس إكسبولينك: 9 ملايين طن صادرات زراعية متوقعة لمصر بنهاية العام الحالى

MENAFN - Al-Borsa News) توقع مصطفى النجارى، نائب رئيس جمعية المصدرين“إكسبولينك“، رئيس لجنة الزراعة والرى بجمعية رجال الأعمال المصريين وصول الكميات الزراعية الطازجة المصدرة إلى 9 ملايين طن بنهاية العام الحالى مقابل نحو 7.4 مليون طن العام الماضى.

وعزا النجاري النمو المتوقع للصادرات الزراعية المصرية إلى ضعف إنتاجية الدول المنافسة لمصر، إضافة إلى نقص المحاصيل فى الأسواق التى تستهدف مصر التصدير إليها.

تابع أن الجفاف والتغيرات المناخية، وارتفاع أسعار الطاقة فى الأسواق المنافسة يعزز من قدرة المنتجات المصرية على اقتناص فرص تصديرية أكبر.

موضوعات“أحمد طارق” يستهدف الاستحواذ على 80 مدرسة خلال 5 سنوات ((الأعمال المصرى الأمريكى)) يسعى لاستقطاب مستثمرين جدد لقطاعى الطاقة والصناعة ((رجال أعمال الإسكندرية)) تخطط لزيادة محفظة التمويل إلى 11.3 مليار جنيه العام المالى الحالي

أضاف النجاري لـ”البورصة” أن دول الاتحاد الأوروبى ومنطقة الخليج تستحوذ على نسبة 90% من الصادرات الزراعية؛ فى حين تستحوذ أفريقيا ودول شرق آسيا على باقى الكميات.

أشار إلى أن مصر تصدر حاليًا المحاصيل الزراعية لنحو 104 دول من إجمالى 195 دولة حول العالم وفى ظل تصاعد التوترات فى البحر الأحمر تمكنا من دخول أسواق جديدة.

وبلغت صادرات مصر الزراعية 4.9 مليون طن خلال النصف الأول من العام الحالى، وفقًا لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

لفت إلى أن المؤشرات الإيجابية للصادرات الزراعية تشير إلى إمكانية الوصول بقيمة صادرات القطاع الزراعى إلى 6 مليارات دولار بنهاية العام، فى ظل ريادة مصر لبعض المحاصيل ومنها البرتقال والفراولة.

فى السياق ذاته، قال النجاري إن حوالى 50 شركة متخصصة فى القطاع الزراعى من أعضاء جمعية المصدرين المصرين ستشارك فى النسخة الـ42 من المعرض الدولي“ماك فروت” المقرر انعقاده فى إيطاليا مايو المقبل.أوضح أن المعرض يمثل فرصة كبيرة للشركات المصرية لزيادة صادراتها للسوق الأوروبي من خلال عقد الصفقات التجارية وفتح مجالات للتصدير حيث يشارك في المعرض كبرى الشركات من مختلف أنحاء العالم.نوه إلى أن الخط الملاحى السريع بين ميناء دمياط وتريستا الإيطالي” الرورو”؛ والمقرر تشغيله نوفمبر المقبل يختصر مسافة الرحلة البحرية بين مصر وإيطاليا إلى ساعة.

تابع أن ذلك سينعكس فى زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين ويدعم الجانب الإيطالى فى التسويق والتصدير لأسواق إفريقيا والدول العربية، وفق قوله.

وتعد إيطاليا أكبر شريك تجاري لمصر بالاتحاد الأوروبي، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 5 مليارات دولار؛ فيما بلغت قيمة الاستثمارات الإيطالية فى مصر نحو 3 مليارات دولار، بحسب مجلس الوزراء.