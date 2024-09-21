نائب رئيس إكسبولينك: 9 ملايين طن صادرات زراعية متوقعة لمصر بنهاية العام الحالى

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- Al-Borsa News) توقع مصطفى النجارى، نائب رئيس جمعية المصدرين“إكسبولينك“، رئيس لجنة الزراعة والرى بجمعية رجال الأعمال المصريين وصول الكميات الزراعية الطازجة المصدرة إلى 9 ملايين طن بنهاية العام الحالى مقابل نحو 7.4 مليون طن العام الماضى.
وعزا النجاري النمو المتوقع للصادرات الزراعية المصرية إلى ضعف إنتاجية الدول المنافسة لمصر، إضافة إلى نقص المحاصيل فى الأسواق التى تستهدف مصر التصدير إليها.
تابع أن الجفاف والتغيرات المناخية، وارتفاع أسعار الطاقة فى الأسواق المنافسة يعزز من قدرة المنتجات المصرية على اقتناص فرص تصديرية أكبر.
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أضاف النجاري لـ”البورصة” أن دول الاتحاد الأوروبى ومنطقة الخليج تستحوذ على نسبة 90% من الصادرات الزراعية؛ فى حين تستحوذ أفريقيا ودول شرق آسيا على باقى الكميات.
أشار إلى أن مصر تصدر حاليًا المحاصيل الزراعية لنحو 104 دول من إجمالى 195 دولة حول العالم وفى ظل تصاعد التوترات فى البحر الأحمر تمكنا من دخول أسواق جديدة.
وبلغت صادرات مصر الزراعية 4.9 مليون طن خلال النصف الأول من العام الحالى، وفقًا لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
لفت إلى أن المؤشرات الإيجابية للصادرات الزراعية تشير إلى إمكانية الوصول بقيمة صادرات القطاع الزراعى إلى 6 مليارات دولار بنهاية العام، فى ظل ريادة مصر لبعض المحاصيل ومنها البرتقال والفراولة.
فى السياق ذاته، قال النجاري إن حوالى 50 شركة متخصصة فى القطاع الزراعى من أعضاء جمعية المصدرين المصرين ستشارك فى النسخة الـ42 من المعرض الدولي“ماك فروت” المقرر انعقاده فى إيطاليا مايو المقبل.أوضح أن المعرض يمثل فرصة كبيرة للشركات المصرية لزيادة صادراتها للسوق الأوروبي من خلال عقد الصفقات التجارية وفتح مجالات للتصدير حيث يشارك في المعرض كبرى الشركات من مختلف أنحاء العالم.نوه إلى أن الخط الملاحى السريع بين ميناء دمياط وتريستا الإيطالي” الرورو”؛ والمقرر تشغيله نوفمبر المقبل يختصر مسافة الرحلة البحرية بين مصر وإيطاليا إلى ساعة.
تابع أن ذلك سينعكس فى زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين ويدعم الجانب الإيطالى فى التسويق والتصدير لأسواق إفريقيا والدول العربية، وفق قوله.
وتعد إيطاليا أكبر شريك تجاري لمصر بالاتحاد الأوروبي، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 5 مليارات دولار؛ فيما بلغت قيمة الاستثمارات الإيطالية فى مصر نحو 3 مليارات دولار، بحسب مجلس الوزراء.
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