قنا: الانتهاء من إنشاء 3 مدارس جديدة باستثمارات 143 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) صرح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة قنا المهندس أحمد النوبي، بأنه تم الانتهاء من إنشاء ثلاث جديدة، بجانب إحلال وتجديد وصيانة وتوسعة 16 مدرسة أخرى، بإجمالي 268 فصلا دراسيا بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة،بحجم استثمارات بلغت 143 مليون 301 ألف جنيه.

وأضاف النوبي – في تصريح له اليوم السبت – أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية لـ27 مدرسة،وجارى الآن طرح 14 مدرسة ما بين إحلال جزئى وكلي.

موضوعات“أحمد طارق” يستهدف الاستحواذ على 80 مدرسة خلال 5 سنوات ((الأعمال المصرى الأمريكى)) يسعى لاستقطاب مستثمرين جدد لقطاعى الطاقة والصناعة ((رجال أعمال الإسكندرية)) تخطط لزيادة محفظة التمويل إلى 11.3 مليار جنيه العام المالى الحالي

جدير بالذكر أن محافظة قنا تضم 1442 مدرسة بواقع 19 ألفا و79 فصلا دراسيا ويبلغ عدد الطلاب 872 ألفا و334 طالبا وطالبة، ومتوسط كثافة الفصل الدراسي تبلغ نحو من 44 إلى 49 طالبا.