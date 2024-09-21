قنا: الانتهاء من إنشاء 3 مدارس جديدة باستثمارات 143 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) صرح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة قنا المهندس أحمد النوبي، بأنه تم الانتهاء من إنشاء ثلاث مدارس
جديدة، بجانب إحلال وتجديد وصيانة وتوسعة 16 مدرسة أخرى، بإجمالي 268 فصلا دراسيا بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة،بحجم استثمارات بلغت 143 مليون 301 ألف جنيه.
وأضاف النوبي – في تصريح له اليوم السبت – أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية لـ27 مدرسة،وجارى الآن طرح 14 مدرسة ما بين إحلال جزئى وكلي.
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جدير بالذكر أن محافظة قنا تضم 1442 مدرسة بواقع 19 ألفا و79 فصلا دراسيا ويبلغ عدد الطلاب 872 ألفا و334 طالبا وطالبة، ومتوسط كثافة الفصل الدراسي تبلغ نحو من 44 إلى 49 طالبا.
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