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قنا: الانتهاء من إنشاء 3 مدارس جديدة باستثمارات 143 مليون جنيه

9/21/2024 2:55:31 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) صرح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة قنا المهندس أحمد النوبي، بأنه تم الانتهاء من إنشاء ثلاث مدارس جديدة، بجانب إحلال وتجديد وصيانة وتوسعة 16 مدرسة أخرى، بإجمالي 268 فصلا دراسيا بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة،بحجم استثمارات بلغت 143 مليون 301 ألف جنيه.

وأضاف النوبي – في تصريح له اليوم السبت – أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية لـ27 مدرسة،وجارى الآن طرح 14 مدرسة ما بين إحلال جزئى وكلي.

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جدير بالذكر أن محافظة قنا تضم 1442 مدرسة بواقع 19 ألفا و79 فصلا دراسيا ويبلغ عدد الطلاب 872 ألفا و334 طالبا وطالبة، ومتوسط كثافة الفصل الدراسي تبلغ نحو من 44 إلى 49 طالبا.

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