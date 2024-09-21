حديد عز..زخم شرائي يعزز صعود السهم

MENAFN - Al-Borsa News) قاد سهم حديد عز تداولات المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ويشهد السهم زخما شرائيا قويا خلال الشهر الجاري يدفعه لاستمرار الصعود.

وارتفع سهم حديد عز بنحو 7.3% فى ختام تداولات الأسبوع الماضى، ليسجل تداولات بقيمة 517.6 مليون جنيه.

موضوعات“الدولية للأسمدة” تستهدف إصدار شهادات كربون العام الجارى شركات البتروكيماويات تحافظ على أرباحها في النصف الأول شطب الشركات من البورصة المصرية أصبح أكثر صعوبة

وتوقعت بحوث النعيم لتداول الأوراق المالية أن تشهد مبيعات شركة“حديد عز” نموًا بنسبة 46% خلال عام 2024، لتصل إلى 214.7 مليار جنيه.

وأشارت المذكرة البحثية إلى أن تقييمات السهم جاذبة، حيث يبلغ مضاعف الربحية 3.5 مرة، مع توقعات بتحقيق الأرباح مستويات جديدة في عام 2024، مشيراإلى عدم إغفال إمكانية ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى التى تشكل تأثير على نتائج أعمال الشركة.

ووفقاً لنتائج أعمال الشركة المنتهية فى يونيو 2024، بلغ صافي أرباح الشركة 2.27 مليار جنيه، مقابل خسائر 809.7 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضى.

وسجلت مبيعات الشركة 100.684 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2024، مقابل 62.262 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2023.