حديد عز..زخم شرائي يعزز صعود السهم

(MENAFN
- Al-Borsa News) قاد سهم حديد عز تداولات البورصة
المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ويشهد السهم زخما شرائيا قويا خلال الشهر الجاري يدفعه لاستمرار الصعود.
وارتفع سهم حديد عز بنحو 7.3% فى ختام تداولات الأسبوع الماضى، ليسجل تداولات بقيمة 517.6 مليون جنيه.
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وتوقعت بحوث النعيم لتداول الأوراق المالية أن تشهد مبيعات شركة“حديد عز” نموًا بنسبة 46% خلال عام 2024، لتصل إلى 214.7 مليار جنيه.
وأشارت المذكرة البحثية إلى أن تقييمات السهم جاذبة، حيث يبلغ مضاعف الربحية 3.5 مرة، مع توقعات بتحقيق الأرباح مستويات جديدة في عام 2024، مشيراإلى عدم إغفال إمكانية ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى التى تشكل تأثير على نتائج أعمال الشركة.
ووفقاً لنتائج أعمال الشركة المنتهية فى يونيو 2024، بلغ صافي أرباح الشركة 2.27 مليار جنيه، مقابل خسائر 809.7 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضى.
وسجلت مبيعات الشركة 100.684 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2024، مقابل 62.262 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2023.
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