هل تعاملت البنوك المركزية مع أزمة التضخم بشكل صحيح؟

MENAFN - Al-Borsa News) كان لدى الرئيس الأمريكي السابق دونالد تفسيره الخاص لخفض أسعار الفائدة الضخم، الذي أقدم عليه بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا.

وكما هو معتاد، كان تفسيره متشائمًا.

موضوعاتصندوق النقد: البنوك المركزية تواجه عملية توازن صعبة فخ الديون يعيق النمو الاقتصادي في إفريقيا ارتفاع معدل بطالة الشباب في الصين إلى أعلى مستوياته هذا العام

فقد أشار المرشح الرئاسي الجمهوري، إلى أن قرار يوم الأربعاء بخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية كان مؤشراً على أن الاقتصاد الأمريكي كان في حالة“سيئة للغاية”.

داخل جدران“الفيدرالي”، يتم النظر إلى آفاق الاقتصاد الأمريكي بشكل مختلف تمامًا. فحتى مع إشارة البنك المركزي الأمريكي إلى مزيد من تخفيضات الفائدة في المستقبل القريب، قدم جيروم باول، رئيس الفيدرالي، تقييمًا متفائلًا جدًا حول صحة الاقتصاد الأمريكي.

وقال باول للصحفيين إن“الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد وقرارنا مصمم للحفاظ عليه في هذا الوضع”، موضحًا أن خطوة الخفض كانت“إعادة ضبط” بعد أن ظلت الفائدة مرتفعة لمدة 23 عامًا، وليست حركة متسرعة لدعم الطلب.

في المقابل، تواجه البنوك المركزية الأوروبية خلفية اقتصادية أقل تفاؤلاً بكثير، لكنها بدأت هي الأخرى في دورات تخفيفية، إذ خفض البنك المركزي الأوروبي الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الثانية هذا العام، بينما خفض بنك إنجلترا الفائدة الشهر الماضي، كما أشار يوم الخميس إلى إمكانية المزيد من التخفيضات هذا العام.

والأمل ليس فقط في القضاء على التضخم، بل وأيضا في تحقيق النصر دون أن تقع الاقتصادات في الركود، حسب ما نقلته صحيفة“فاينانشيال تايمز” البريطانية.

الوضع الحالي يبدو استثنائيًا لأن دورات خفض الفائدة في العقود الأخيرة، على سبيل المثال في أوائل عقد 2000 أو خلال الأزمة المالية لعام 2007، كانت عادةً مرتبطة بتدهورات اقتصادية حادة.

وقبل عامين، مع بدء ارتفاع الأسعار بعد صدمة جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية، كانت هناك تحذيرات شديدة من أن التضخم إما سيفلت من السيطرة أو سيؤدي إلى انكماش اقتصادي عميق.

في حين أن المزيد من الاضطرابات الجيوسياسية لا تزال تهدد باستمرار، فإن صُناع السياسات النقدية يسمحون لأنفسهم الآن بتنفس الصعداء.

يقول جينس لارسن، من مجموعة أوراسيا:“لقد مررنا بهذه الدورة العالمية المشددة للغاية دون أن تنهار الأمور. أعتقد أن البنوك المركزية قد عايرت الأمور بشكل جيد، وسيتبادرون بالتهنئة على ما أنجزوه”.

كان التحرك الأكثر نجاحًا للاحتياطي الفيدرالي في ترويض التضخم في منتصف التسعينيات، تحت قيادة آلان جرينسبان.

في ذلك الوقت، ضاعف الفيدرالي أسعار الفائدة لتصل إلى 6% في حوالي عام، قبل أن يبدأ في تخفيضها بلطف دون أن يؤدي ذلك إلى ركود.

لكن صُناع السياسات في ذلك الوقت كانوا يتعاملون مع ضغوط أسعار أقل حدة بكثير مما واجهه باول وغيره من صُناع السياسات النقدية بعد الجائحة وارتفاع أسعار السلع.

وتجاوز التضخم في الاقتصادات المتقدمة 7% في عام 2022 واقترب من 10% في الأسواق الناشئة.

كانت المؤسسات مثل البنك الدولي، تحذر من خطر حدوث ركود عالمي وسط مع ارتفاع الفائدة الرسمية في عام 2022.

وأظهرت تحليلات“أكسفورد إيكونوميكس” أن من بين 42 دورة رفع أسعار فائدة منذ خمسينيات القرن الماضي في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا أو منطقة اليورو واليابان، كانت تلك المرتبطة بالركود تفوق تلك التي بدون ركود بنسبة اثنين إلى واحد.

بدلاً من ذلك، ساعد الاقتصاد الأمريكي، العالم على اجتياز دورة رفع أسعار الفائدة بشكل غير متوقع، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي نموًا عالميًا بنسبة 3.2% هذا العام.

“هذه دورة تخفيضات مختلفة جدًا عن معظم الدورات الأخرى”، حسب ما قاله سيث كاربنتر، كبير الاقتصاديين العالميين في“مورجان ستانلي”.

يتوسع الاقتصاد الأمريكي بوتيرة قوية، حيث توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا هذا الأسبوع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 3% في الربع الثالث.

فقدت سوق العمل الأمريكي بعض الزخم مع انهيار التضخم من ذروته التي بلغت حوالي 7% عام 2022 إلى 2.5% في يوليو، مقاسًا بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي.

ويقول خبراء الاقتصاد إن الطلب على العمال قد تباطأ على الهامش مع ارتفاع معدل البطالة، لكن الكثير من هذه الزيادة كان مدفوعًا بارتفاع العرض من ارتفاع الهجرة.

وقال باول:“لا أرى شيئًا في الاقتصاد الآن يشير إلى أن احتمال حدوث ركود مرتفع”.

وبناء على ذلك، اتُخذ قرار خفض الفائدة بنصف نقطة مئوية، والذي يُعد خروجًا عن التحركات التقليدية المقدر بربع نقطة مئوية، وذلك في محاولة لحماية سوق العمل القوي، وليس محاولة لتفادي تراجع اقتصادي خطير.

وأوضح باول للصحفيين أن“هناك اعتقاد بأن الوقت المناسب لدعم سوق العمل هو عندما تكون قوية وليس عندما تبدأ في رؤية تسريح العمال”.

قال بن ماي، من“أكسفورد إيكونوميكس”، إن خفض الفائدة الأمريكية بشكل كبير أرسل إشارة إلى أن البنوك المركزية الكبرى تتحول مرة أخرى نحو“الوضع المعتاد”، مع التركيز بشكل أكبر على آفاق النمو وأقل على التدقيق في قراءات التضخم، و”هذا يدعم توقعاتنا بخفض الفائدة بشكل ثابت ومستمر من هنا”.

بالمقارنة مع الولايات المتحدة، تبدو أوروبا في حالة اقتصادية أضعف بكثير، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 0.2% فقط في الربع الثاني، وهو ثلث وتيرة أمريكا.

لكن بعد ارتفاع غير متوقع هذا الربيع، أصبح التضخم قريبًا من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، مما يخفف بعض الضغط عن نمو دخل الأسر.

أشار يانيس ستورناراس، محافظ بنك اليونان، إلى أن التضخم في منطقة اليورو انخفض من 10.6% في أكتوبر 2022 إلى 2.2% الآن، موضحًا“لقد نجحنا في خفض التضخم في غضون 18 شهرًا فقط وتمكنا من تحقيق هبوط سلس في الاقتصاد”.

كذلك، يقول بيت هاينز كريستيانسن، استراتيجي في“دانسكه بتك”، إن حقيقة أن البنك المركزي الأوروبي قد يرفع أسعار الفائدة من منتصف عام 2022 بمقدار غير مسبوق يبلغ 450 نقطة أساس في غضون 14 شهرًا دون دفع الاقتصاد إلى الهاوية أمر لافت للنظر.

وتابع:“قبل عامين، كان معظم خبراء الاقتصاد ليقولوا إن مثل هذه الزيادة الدرامية من شأنها أن تؤدي إلى ركود عميق”.

ختامًا، يبقى التحدي الأكبر أمام البنوك المركزية هو مدى عمق التخفيضات المنتظرة في أسعار الفائدة، مع استمرار التقلبات الجيوسياسية.