البورصة تراهن على إعادة صياغة مستهدفاتها بعد خفض الفيدرالي للفائدة

MENAFN - Al-Borsa News) راهن المتعاملون فى المصرية على إعادة صياغة مستهدفاتها نحو الصعود خلال الفترة المقبلة بعد خفض الفيدرالى الأمريكي لأسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس دفعة واحدة، مما قاد الرواج بالأسهم العالمية خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، مع توقعات بصعود مؤشرات البورصة المصرية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنحو 1.44% إلي 30937 نقطة في الأسبوع الماضي، فيما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.1% إلى مستوى 7100 نقطة.

موضوعات“الدولية للأسمدة” تستهدف إصدار شهادات كربون العام الجارى شركات البتروكيماويات تحافظ على أرباحها في النصف الأول شطب الشركات من البورصة المصرية أصبح أكثر صعوبة

وسجل مؤشر EGX30 capped ارتفاعا بنحو 1.59% إلى مستوى 37910 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.38% الى مستوى 10169 نقطة. بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعاً بنحو 0.31% إلى مستوى 6031 نقطة.

وقال أحمد فهمي رئيس قسم التحليل الفني بشركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، إن خلال جلسات الأسبوع الماضي شهد السوق اتجاه عرضي بين مستويات 29700-30200 نقطة، ثم أغلق على صعود بآخر جلسة للإسبوع مدفوعة بقرار البنك الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة.

وتوقع أن يرتفع المؤشر الرئيسي وصولاً إلي مستوي 31200 نقطة، باختراقها يصل إلي مستوي 32000 نقطة خلال الأسبوع الحالي مع استمرار صعوده.

وأشار إلي أن مؤشر EGX70 سوف يستكمل صعوده خلال الجلسات القادمة وباختراق مستوى 7150 نقطة، يصل إلي مستوي 7340 نقطة.

وتابع أن أفضل القطاعات أداءً في الفترة المقبلة تتمثل في، قطاع الرعاية الصحية والأدوية، يليه قطاع العقارات، ناصحًا المستثمرين طويلي الأجل بالشراء والاحتفاظ بالأسهم التي شهدت أداء قوي.

وشهد السوق قيم تداولات بنحو 304.7 مليار جنيه بنهاية الأسبوع، من خلال تداول 3.28 مليار سهم، بتنفيذ 381 ألف عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق التي بلغت قيمتها 321 مليار جنيه وكمية تداولات بلغت نحو 5.1 مليار ورقة منفذة على 535 ألف عملية بيع وشراء، وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنسبة 1.06% إلى مستوى 2.09 تريليون جنيه.

ناشي: نصيحة بالتركيز على الأسهم ذات الملاءة المالية

وتوقع أحمد ناشي محلل الأسواق المالية في شركة سي إف إي، أن يصل المؤشر الرئيسي إلي مستويات 31000-31200 نقطة، خلال الجلسات المقبلة مع تفوق أدائه على مؤشر EGX70.

وأضاف أن مؤشر EGX70 سيرتفع مع تأكيد اختراق مستوى 7160 نقطة، وصولاً إلى مستوى 7300 نقطة.

وقال إن جلسات الأسبوع الماضي شهدت انخفاضا فيما عدا آخر جلسة والتي شهدت صعود وتخطى المؤشر الرئيسي لمستوى 30700 نقطة، مدفوعاً بعدة أحداث شملت قرار البنك الفيدرالي.

وأوضح أن أفضل القطاعات أداءًا خلال الفترة المقبلةالقطاع العقاري، وقطاع البنوك، والأغذية، وقطاع الاتصالات.

ونصح المستثمرين بالتركيز علي الأسهم ذات الملاءة المالية.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 77.7% من إجمالي التعاملات على الاسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.4% والعرب علي 8.9% وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 169.7 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 1.09 مليار جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وقد مثلت تعاملات المصريين 86.2% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 7% وسجل العرب 6.8% وقد سجل الأجانب صافي شراء بنحو 2.1 مليار جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 10.08 مليار جنيه وذلك علي الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.