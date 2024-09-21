البورصة تراهن على إعادة صياغة مستهدفاتها بعد خفض الفيدرالي للفائدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) راهن المتعاملون فى البورصة
المصرية على إعادة صياغة مستهدفاتها نحو الصعود خلال الفترة المقبلة بعد خفض الفيدرالى الأمريكي لأسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس دفعة واحدة، مما قاد الرواج بالأسهم العالمية خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، مع توقعات بصعود مؤشرات البورصة المصرية.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنحو 1.44% إلي 30937 نقطة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، فيما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.1% إلى مستوى 7100 نقطة.
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وسجل مؤشر EGX30 capped ارتفاعا بنحو 1.59% إلى مستوى 37910 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.38% الى مستوى 10169 نقطة. بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعاً بنحو 0.31% إلى مستوى 6031 نقطة.
وقال أحمد فهمي رئيس قسم التحليل الفني بشركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، إن خلال جلسات الأسبوع الماضي شهد السوق اتجاه عرضي بين مستويات 29700-30200 نقطة، ثم أغلق على صعود بآخر جلسة للإسبوع مدفوعة بقرار البنك الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة.
وتوقع أن يرتفع المؤشر الرئيسي وصولاً إلي مستوي 31200 نقطة، باختراقها يصل إلي مستوي 32000 نقطة خلال الأسبوع الحالي مع استمرار صعوده.
وأشار إلي أن مؤشر EGX70 سوف يستكمل صعوده خلال الجلسات القادمة وباختراق مستوى 7150 نقطة، يصل إلي مستوي 7340 نقطة.
وتابع أن أفضل القطاعات أداءً في الفترة المقبلة تتمثل في، قطاع الرعاية الصحية والأدوية، يليه قطاع العقارات، ناصحًا المستثمرين طويلي الأجل بالشراء والاحتفاظ بالأسهم التي شهدت أداء قوي.
وشهد السوق قيم تداولات بنحو 304.7 مليار جنيه بنهاية الأسبوع، من خلال تداول 3.28 مليار سهم، بتنفيذ 381 ألف عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق التي بلغت قيمتها 321 مليار جنيه وكمية تداولات بلغت نحو 5.1 مليار ورقة منفذة على 535 ألف عملية بيع وشراء، وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنسبة 1.06% إلى مستوى 2.09 تريليون جنيه.
ناشي: نصيحة بالتركيز على الأسهم ذات الملاءة المالية
وتوقع أحمد ناشي محلل الأسواق المالية في شركة سي إف إي، أن يصل المؤشر الرئيسي إلي مستويات 31000-31200 نقطة، خلال الجلسات المقبلة مع تفوق أدائه على مؤشر EGX70.
وأضاف أن مؤشر EGX70 سيرتفع مع تأكيد اختراق مستوى 7160 نقطة، وصولاً إلى مستوى 7300 نقطة.
وقال إن جلسات الأسبوع الماضي شهدت انخفاضا فيما عدا آخر جلسة والتي شهدت صعود وتخطى المؤشر الرئيسي لمستوى 30700 نقطة، مدفوعاً بعدة أحداث شملت قرار البنك الفيدرالي.
وأوضح أن أفضل القطاعات أداءًا خلال الفترة المقبلةالقطاع العقاري، وقطاع البنوك، والأغذية، وقطاع الاتصالات.
ونصح المستثمرين بالتركيز علي الأسهم ذات الملاءة المالية.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 77.7% من إجمالي التعاملات على الاسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.4% والعرب علي 8.9% وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 169.7 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 1.09 مليار جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وقد مثلت تعاملات المصريين 86.2% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 7% وسجل العرب 6.8% وقد سجل الأجانب صافي شراء بنحو 2.1 مليار جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 10.08 مليار جنيه وذلك علي الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
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