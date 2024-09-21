قطاع ((السيارات)) يتطلع لبدء مسار خفض الفائدة لتنشيط المبيعات

(MENAFN
- Al-Borsa News) مسروجة: توقعات بانخفاض طفيف بسعر صرف ((الدولار))
يتطلع المتعاملون داخل قطاع السيارات بمصر، بدء مسار نزولى لأسعار الفائدة بالربع الأخير من العام الجارى، على غرار توجه الفيدرالى الأمريكى، مما ينعكس ذلك على أسعار السيارات وحركة البيع والشراء فى مصر.
ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية لعقد البنك المركزى المصرى اجتماعها السادس بتاريخ فى 17 أكتوبر 2024.
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وقال رأفت مسروجة، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات، وخبير السيارات، إنه من المتوقع ان يقوم البنك المركزى المصرى بخفض سعر الفائدة بنسبة منخفضة مثلما قام الفيدرالى – البنك المركزى الأمريكى – خلال الأسبوع الماضى.
توقع ((مسروجة)) تراجع طفيف لسعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة.
أوضح أن الانخفاض بسعر الصرف سوف يكون له مردود ايجابى على أسعار السيارات مما يُحدث انتعاشة بالمبيعات وحركة بالسوق.
وقرر مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى خفض معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى بين 4.75 و5%، وهو تحول كبير بعد أكثر من عامين من رفع أسعار الفائدة، التى لجأ إليها لكبح معدلات التضخم.
وتوقع أمجد الفقى، مدير علامة“جيلى” الصينية بمجموعة أبو غالى موتورز، إن يتجه البنك المركزى نحو خفض الفائدة خلال الاجتماع المقبل مثلما قام الفيدرالى خلال اجتماعه بالأسبوع الماضى.
أشار ((الفقى)) إلى أن البيع والشراء وفقًا لنظام التقسيط سوف يشهد نموًا حال تخفيض الفائدة على عكس الفترة الحالية التى تراجع بها الطلب بسبب ارتفاع الفائدة لعدة مرات منذ مارس من عام 2022.
أوضح أن السيارات تعد من أكثر القطاعات التى تأثرت بزيادات سعر الصرف على مستوى السيارات الكاملة التى يتم استيرادها من الخارج أو بالنسبة بمكونات الإنتاج للازمة لتجميع وتصنيع السيارات المجمعة محليًا بالسوق المصرى.
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