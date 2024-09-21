قطاع ((السيارات)) يتطلع لبدء مسار خفض الفائدة لتنشيط المبيعات

يتطلع المتعاملون داخل قطاع السيارات بمصر، بدء مسار نزولى لأسعار الفائدة بالربع الأخير من العام الجارى، على غرار توجه الفيدرالى الأمريكى، مما ينعكس ذلك على أسعار السيارات وحركة البيع والشراء فى مصر.

ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية لعقد المصرى اجتماعها السادس بتاريخ فى 17 أكتوبر 2024.

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وقال رأفت مسروجة، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات، وخبير السيارات، إنه من المتوقع ان يقوم البنك المركزى المصرى بخفض سعر الفائدة بنسبة منخفضة مثلما قام الفيدرالى – البنك المركزى الأمريكى – خلال الأسبوع الماضى.

توقع ((مسروجة)) تراجع طفيف لسعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة.

أوضح أن الانخفاض بسعر الصرف سوف يكون له مردود ايجابى على أسعار السيارات مما يُحدث انتعاشة بالمبيعات وحركة بالسوق.

وقرر مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى خفض معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى بين 4.75 و5%، وهو تحول كبير بعد أكثر من عامين من رفع أسعار الفائدة، التى لجأ إليها لكبح معدلات التضخم.

وتوقع أمجد الفقى، مدير علامة“جيلى” الصينية بمجموعة أبو غالى موتورز، إن يتجه البنك المركزى نحو خفض الفائدة خلال الاجتماع المقبل مثلما قام الفيدرالى خلال اجتماعه بالأسبوع الماضى.

أشار ((الفقى)) إلى أن البيع والشراء وفقًا لنظام التقسيط سوف يشهد نموًا حال تخفيض الفائدة على عكس الفترة الحالية التى تراجع بها الطلب بسبب ارتفاع الفائدة لعدة مرات منذ مارس من عام 2022.

أوضح أن السيارات تعد من أكثر القطاعات التى تأثرت بزيادات سعر الصرف على مستوى السيارات الكاملة التى يتم استيرادها من الخارج أو بالنسبة بمكونات الإنتاج للازمة لتجميع وتصنيع السيارات المجمعة محليًا بالسوق المصرى.