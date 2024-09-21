((رجال أعمال الإسكندرية)) تخطط لزيادة محفظة التمويل إلى 11.3 مليار جنيه العام الما

(MENAFN
- Al-Borsa News) تخطط جمعية رجال أعمال الإسكندرية ، لزيادة محفظتها التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لـ 11.3 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى بزيادة 22% عن العام المالى الماضي.
وقال محمد هنو، رئيس الجمعية، إن حجم التمويلات التى وفرتها الجمعية للمشروعات العام المالى الماضى بلغ 9 مليارات جنيه، والزيادة الجديدة ستسهم فى دعم فرص النمو المستهدفة للاقتصاد المصرى.
موضوعات متعلقة
“أحمد طارق” يستهدف الاستحواذ على 80 مدرسة خلال 5 سنوات ((الأعمال المصرى الأمريكى)) يسعى لاستقطاب مستثمرين جدد لقطاعى الطاقة والصناعة قنا: الانتهاء من إنشاء 3 مدارس
جديدة باستثمارات 143 مليون جنيه
وأضاف ((هنو))، لـ ((البورصة))، أن الجمعية تتعامل مع 12 بنكا الممولة لها منها ((الأهلى)) و((الإسكندرية)) و((قطر الوطنى الأهلى)) و((العربى الأفريقى)) و((التنمية الصناعية)) و((أبوظبى الإسلامي)) و((كريدى أجريكول)).
ولفت إلى أن الجمعية تكثف جهودها للمشاركة الفاعلة فى الأنشطة الاقتصادية المحلية والدولية، بهدف دعم الاقتصاد المصرى وزيادة حجم الاستثمارات.
وأوضح أن الجمعية تستعد للمشاركة فى منتدى الاستثمار بمدينتى باريس ومارسيليا بفرنسا يومى 30 سبتمبر الجارى والأول من أكتوبر المقبل، لبحث نمو الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
تابع أن هيئة بزنس فرانس التابعة للحكومة الفرنسية هى من تتولى عملية تنظيم هذا المؤتمر.
وأوضح ((هنو))، فى تصريحات سابقة لـ((البورصة))، أن الجمعية افتتحت 20 فرعًا بالمحافظات منذ يوليو الماضى ليصل عدد فروعها إلى 120 فرعًا، وتخطط لافتتاح فروع جديدة فى الصعيد ومنطقة مدن القناة الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الجمعية تخطط من أجل زيادة عدد أعضائها، وتضم حاليًا 300 عضو من رجال الأعمال يعملون فى قطاع التجارة، والصناعة، والتشييد والبناء، واللوجستيات، والاستيراد والتصدير.
وتأسست جمعية رجال أعمال الإسكندرية عام 1989، بهدف دعم التنمية الاقتصادية للمجتمع، وتحسين مناخ الأعمال، وتكوين شراكات دولية مع جميع الكيانات الأجنبية.
MENAFN21092024000202011048ID1108699585
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.