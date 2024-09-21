((رجال أعمال الإسكندرية)) تخطط لزيادة محفظة التمويل إلى 11.3 مليار جنيه العام الما

MENAFN - Al-Borsa News) تخطط جمعية رجال أعمال الإسكندرية ، لزيادة محفظتها التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لـ 11.3 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى بزيادة 22% عن العام المالى الماضي.

وقال محمد هنو، رئيس الجمعية، إن حجم التمويلات التى وفرتها الجمعية للمشروعات العام المالى الماضى بلغ 9 مليارات جنيه، والزيادة الجديدة ستسهم فى دعم فرص النمو المستهدفة للاقتصاد المصرى.

موضوعات“أحمد طارق” يستهدف الاستحواذ على 80 مدرسة خلال 5 سنوات ((الأعمال المصرى الأمريكى)) يسعى لاستقطاب مستثمرين جدد لقطاعى الطاقة والصناعة قنا: الانتهاء من إنشاء 3 جديدة باستثمارات 143 مليون جنيه

وأضاف ((هنو))، لـ ((البورصة))، أن الجمعية تتعامل مع 12 بنكا الممولة لها منها ((الأهلى)) و((الإسكندرية)) و((قطر الوطنى الأهلى)) و((العربى الأفريقى)) و((التنمية الصناعية)) و((أبوظبى الإسلامي)) و((كريدى أجريكول)).

ولفت إلى أن الجمعية تكثف جهودها للمشاركة الفاعلة فى الأنشطة الاقتصادية المحلية والدولية، بهدف دعم الاقتصاد المصرى وزيادة حجم الاستثمارات.

وأوضح أن الجمعية تستعد للمشاركة فى منتدى الاستثمار بمدينتى باريس ومارسيليا بفرنسا يومى 30 سبتمبر الجارى والأول من أكتوبر المقبل، لبحث نمو الاستثمارات المشتركة بين البلدين.

تابع أن هيئة بزنس فرانس التابعة للحكومة الفرنسية هى من تتولى عملية تنظيم هذا المؤتمر.

وأوضح ((هنو))، فى تصريحات سابقة لـ((البورصة))، أن الجمعية افتتحت 20 فرعًا بالمحافظات منذ يوليو الماضى ليصل عدد فروعها إلى 120 فرعًا، وتخطط لافتتاح فروع جديدة فى الصعيد ومنطقة مدن القناة الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الجمعية تخطط من أجل زيادة عدد أعضائها، وتضم حاليًا 300 عضو من رجال الأعمال يعملون فى قطاع التجارة، والصناعة، والتشييد والبناء، واللوجستيات، والاستيراد والتصدير.

وتأسست جمعية رجال أعمال الإسكندرية عام 1989، بهدف دعم التنمية الاقتصادية للمجتمع، وتحسين مناخ الأعمال، وتكوين شراكات دولية مع جميع الكيانات الأجنبية.