شطب الشركات من البورصة المصرية أصبح أكثر صعوبة

MENAFN - Al-Borsa News) شددت الهيئة العامة للرقابة المالية إجراءات شطب الشركات من المصرية بعد تزايد عدد حالات شطب الشركات من السوق في الفترة الماضية.

ومن بين التعديلات الجديدة الجديدة التى أقرتها الهيئة على قواعد شطب الشركات إلزامها بالإفصاح للهيئة عن أسباب الشطب قبل السير في الإجراءات، وتعيين مستشار مالى لتحديد القمية العادلة، وكذلك اختيار أعلى سعر لعملية الشطب من أسعار إقفال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار دعوة الجمعية العمومية لنظر الشطب، ومتوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار دعوة الجمعية العمومية لنظر قرار الشطب.

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ومن بين الشركات المحتمل شطبها خلال العام الجاري شركة سيرا للتعليم، ويتوقف الأمر على عملية الاستحواذ التى تجرى عليها في الوقت الحالى من صندوق الاستثمارات العامة السعودى، وشهد العام الماضي شطب شركتين من كبار الشركات الموجودة بالبورصة المصرية نتيجة صفقات استحواذ أيضًا هى: البويات والصناعات الكيماويات- باكين عملاق صناعة الدهانات في مصر والشرق الأوسط، وكذلك شركة العز الدخيلة، ويستمر مسلسل التخارجات مهددًا البورصة المصرية، خاصة أن الشركات التى تتخارج لا تشهد مقابلها طروحات جديدة.

وذكر عاطف الشريف رئيس البورصة المصرية الأسبق والشريك المؤسس لمكتب الشريف للاستشارات القانونية، إن التعديلات التى استحدثتها هيئة الرقابة المالية على قواعد القيد والشطب للأوراق المالية التى تخص الشطب الاختيارى للشركات من البورصة من شأنها حماية صغار المستثمرين عبر تنفيذ عملية الشطب بأعلى سعر بما يضمن حماية حقوق صغار المساهمين بالشركة محل الشطب.

ويرى أن الإجراءات الجديدة المتعلقة بشطب الشركات أكثر صعوبة، ولكنها فى ذات الوقت أكثر حماية لحقوق المساهمين.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مطلع الشهر الحالي تعديل بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بهدف توفير أكبر قدر من الحماية للمتعاملين، وتعزيزاً لمستويات الاستقرار المالي في الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، عبر إلزام الشركات محل الشطب الاختياري بشراء أسهم المساهمين الراغبين في بيع أسهمهم في حالات الشطب الاختياري بأعلى القيم بين القيمة العادلة للسهم محل الشطب المحددة من قبل مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة، على أن يرفق به تقرير من مراقب حسابات الشركة بشأنها، وأعلى سعر من أسعار إقفال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار دعوة الجمعية العمومية لنظر الشطب، ومتوسط أسعار اقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار دعوة الجمعية العمومية لنظر قرار الشطب، وذلك بالنسبة للشركات التي يتم التعامل على أسهمها، والإبقاء على شراء أسهم المعترضين في حال عدم وجود تعامل.

وقال ياسر المصرى العضو المنتدب بشركة العربى الأفريقى لتداول الاوراق المالية، إن التعديلات التي أقرتها الهيئة تمتاز بحمايتها لصغار وكبار المساهمين، خاصة مع اختيار أعلي قيمة للسهم محل الشطب

وأوضح أن التعديلات التي وضعتها الهيئة تشدد عملية الشطب الاختياري ولكنها ضرورية لعمق السوق، مشيراً إلي أن إجراءات القيد بالبورصة ليست سهلة، لذا يجب أن تكون إجراءات الشطب من البورصة على نفس المستوى.

وتابع أن في بعض الأحيان قد تلجأ الشركات للشطب الاختياري في حالة وجود مستثمر استراتيجي لشراء الشركة، فيسعى المساهمين الكبار الحصول على العوائد.

وطلبت الهيئة من الشركات محل الشطب وضع مدى زمني محدد للتصرف في أسهم حساب الاسترداد، وكذلك حساب الشطب للشركات المقيدة، وتأكيد حماية الأطراف الأخرى حسنة النية من التعامل مع هذا الحساب المؤقت.

كما ألزم القرار الممثل القانوني للجهة أو الشركة الراغبة في الشطب الاختياري لأوراقها المالية بالتقدم للهيئة بطلب الموافقة على نشر تقرير إفصاح بشأن السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب الاختياري مرفقاً به المستندات المؤيدة للطلب بما فيها محضر اجتماع مجلس الإدارة المتضمن تقرير الإفصاح الخاص بمبررات الشطب الاختياري والدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة، للنظر في طلب الشطب الاختياري.

وأوضحت رانيا يعقوب رئيسة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، أن قرارات الهيئة والتعديلات التي أضافتها على الشطب الاختياري للشركات تهدف لحماية المساهمين في هذه الشركات، خاصة أن طلب الشركة الشطب الاختياري يظلم صغار المساهمين فى بعض الحالات.

وتابعت أن كل تعديل يؤكد على مبدأ الشفافية والإفصاح، مشيرة إلي أن تعيين مستشار مالي مستقل لتحديد أعلي قيمة عادلة يصب في مصلحة صغار المستثمرين.

وقالت إن تفعيل دور الهيئة في الحماية يتماشى مع المعايير المتبعة ويحمي المستثمرين، مؤكدة على أهمية البورصة كأداة لتمويل الشركات الكبري.

وأضافت أن يجب التركيز على بورصة النيل والكيانات الصغيرة خلال الفترة القادمة ودورها كحاضنة أعمال تهيئ الشركات لإعداد الإفصاحات اللازمة الدخول بالسوق الرئيسي.

وأجاز القرار فتح حساب باسم حساب الاسترداد بالنسبة للشركات ذات غرض الاستحواذ وكذلك حساب الشطب للشركات المقيدة، ويكون لهم طبيعة مؤقتة، وتسري عليهما أحكام أسهم الخزينة، عدا نسبة الحد الأقصى لأسهم الخزينة لإجمالي أسهم الشركة المصدرة.

تعد الشركات ذات غرض الاستحواذ هي شركات يتم تأسيسها والترخيص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية كشركة رأسمال مخاطر ذات غرض وحيد وهو الاستحواذ على شركات أخرى بقطاعات اقتصادية متنوعة.

وتقوم بالحصول على التمويل اللازم للقيام بعمليات الاستحواذ من خلال طرح زيادة رأسمالها في اكتتاب خاص من خلال سوق الأوراق المالية، على أن يتم قصر الاكتتاب في زيادة رأسمالها على المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية المؤهلة وكذلك التداول للكيانات المؤهلة فقط.

وتلتزم الشركة بالاستحواذ على شركات خلال فترة أقصاها سنتين من تاريخ قيدها المؤقت بالبورصة، وذلك وفق ضوابط واشتراطات محددة.