شركات البتروكيماويات تحافظ على أرباحها في النصف الأول

MENAFN - Al-Borsa News) حافظت شركات قطاع البتروكيماويات المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري، وشهدت نتائج أعمال النصف الأول من العام الجاري نموًا فى صافى أرباحها خلال النصف الأول خاصة موبكو، وسيدي كرير، باستثناء شركة أبوقير للأسمدة.

محمد: تحرير سعر الصرف أحدث توازنا نسبياً مع تأثير تدفقات الغاز

وأضاف عبدالخالق محمد، محلل بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، أن تأثير خفض سعر العملة الذى حدث فى نهاية الربع الأول من العام الجارى كان إيجابيا أكبر من التأثير السلبي لنقص إمدادات الغاز، ما أحدث توازنا في نتائج الأعمال.

موضوعات“مصر للابتكار” تتقدم للحصول على الرخصة النهائية للبنك الرقمى الربع المقبل “أحمد طارق” يستهدف الاستحواذ على 80 مدرسة خلال 5 سنوات “الدولية للأسمدة” تستهدف إصدار شهادات كربون العام الجارى

وأوضح عبدالخالق، أن أزمة وقف إمدادات الغاز نوع من التحديات التى تواجه الشركات العاملة بالقطاع، وتوقع عبدالخالق أداء جيدا لشركات قطاع البتروكيماويات خلال الفترة المقبلة نظراً لتوقعات لارتفاع أسعار اليوريا عالمياً.

ووفقاً لمسح“البورصة” على نتائج أعمال شركات القطاع خلال النصف الأول من العام الحالى، تباينت أرباح الشركات وفقاً لمدى تأثر كل شركة بإمدادت الغاز، حيت ارتفعت أرباح شركة سيدى كرير للبتروكيماويات – سيدبك بصورة طفيفة خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 1.225 مليارجنيه مقابل 1.209 في الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة نمو 1.32%.

وحققت صافى أرباح شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو نسبة نمو 194.81% مسجله 2.5 مليار مقابل 0.848 مليار في العام الماضي.

مرعى: أغلب الشركات اعتمدت على المخزون للوفاء بالمبيعات

ورجحت إيمان مرعى، المحلل المالى بأسواق المال، أن سبب التباين فى تأثر أرباح الشركات من أزمة الغاز خلال النصف الثانى من العام الجارى يرجع إلى أن شركات ارتفعت أرباحها نتيجة لارتفاع الإيرادات التمويلية، وعمليات التشغيل، أواعتمدت على مخزونها من الغاز خلال فترة انقطاع الانقطاع.

وأشارت إلى أنه يمكن للشركات أن تعقد اتفاقات لاستيراد الغاز بالتنسيق مع الحكومة كحل لمواجهة أى تحديات محتملة.

وانخفض صافي أرباح شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية لتسجل 13.49 مليارجنيه مقابل 14.1 مليار في العام الماضي بنسبة 4.33%، بينما سجلت شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما خسائر بلغت 443.5 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 546 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

عبدالحكيم: ارتفاع أسعار المنتجات ساهم فى زيادة الأرباح

ويرى محمد عبدالحكيم، رئيس قطاع البحوث بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، أن تأثر نتائج أعمال الشركات بأزمة وقف إمدادات الغاز الذى حدثت فى الربع الثانى من العام الجارى متوقفة على حسب مدى اعتمادها على الغاز ومدى تأثر مبيعاتها من الوحدات.

وأوضح أن مع تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار المنتجات بالدولار ساهم بشكل كبير فى ارتفاع إيرادات الشركات وما يتبعه ارتفاع أرباح الشركة.

وخلال مارس الماضى، قام البنك المركزى المصرى بخفض قيمة الجنيه أمام العملة الخضراء ليسجل 49.5 جنيه، بعد أن شهد استقر لنحو عام عند مستويات 30.85 جنيه، فضلاً عن رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس.

شفيع: فروق العملة أحد عوامل نمو أرباح الشركات

ومن جانبه، قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الاوراق المالية إن سبب ارتفاع صافي الربح لدى بعض شركات القطاع هو عوامل أخرى ليس لها علاقة بالتشغيل كفروق العملة والودائع مع ارتفاع سعر الفائدة والاستثمارات في أدوات الدين الحكومية.

وأشار شفيع إلى أنه لا يوجد أي مؤشرات لوجود أزمة ثانية بسبب جهود الدولة في توفير احتياطي كاف للغاز الطبيعي وأن الشركات تحاول الاتجاه للهيدروجين الاخضر علما بأنها خطة بعيدة المدى، ولكنها في الطريق الصحيح.

كتبت- آية حسن البعل ومنة هانى

