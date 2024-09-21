((الأعمال المصرى الأمريكى)) يسعى لاستقطاب مستثمرين جدد لقطاعى الطاقة والصن

MENAFN - Al-Borsa News) يتأهب مجلس الأعمال المصرى الأمريكى للترويج للفرص الاستثمارية فى مصر بالأسواق الأمريكية، بالتزامن مع خطة الدولة لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر بغرض توطين التصنيع بمصر.

قال عمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، إن سمعة مصر الاستثمارية تحسنت بشكل كبير فى الأسواق الخارجية منذ بداية العام الجارى، بدعم من الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها فى جميع المجالات، والقضاء على البيروقراطية وتهيئة مناخ الأعمال.

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أضاف لـ“البورصة”، أن الشركات الأمريكية الكبيرة تركز على توزيع استثماراتها فى أكثر من دولة لتقليل معدل المخاطر الناجم عن التوترات الجيوسياسية لضمان استمرارية عملها بشكل طبيعى، ومصر إحدى الدولة المرشحة بقوة خلال الفترة الحالية.

أشار إلى أن مجلس الأعمال الأمريكى سيركز خلال الفترة المقبلة على تنظيم لقاءات مع كبار المستثمرين فى أمريكا بمجالات الطاقة والصناعة لعرض الحوافز الاستثمارية التى تمنحها قوانين الاستثمار للمستثمرين الأجانب.

وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الثالثة كأكبر مستثمر فى مصر، لتصل استثماراتها التراكمية إلى 24 مليار دولارً بنهاية عام 2022 موزعة على قطاعات الطاقة، البتروكيماويات، البنية التحتية، الصناعات التحويلية، السياحة والزراعة، وفق بيان مجلس الوزراء.

ويرى رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، أن انخفاض أجور العمالة ووفرتها بمصر، بجانب انخفاض تكلفة التصنيع من أبرز العوامل الجاذبة للاستثمارات الأمريكية والتى قد تدفع الشركات إلى اتخاذ مصر قاعدة صناعية وتصديرية.

لفت إلى أن الشركات الأمريكية تراقب عمل الأجنبية فى مصر خلال الفترة الحالية، ونجاحها يعد بوصلتها الوحيدة للتواجد بالسوق المصرى.

وعقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، الأسبوع الماضى، لقاء موسعًا مع وفد غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى لبحث سبل زيادة الاستثمارات الأمريكية فى مصرى بقطاعى الصناعة والنقل.

وقال الوزير، إن الجانب المصرى حريص على زيادة المشروعات والاستثمارات الأمريكية فى مجالات عديدة، أهمها صناعة ألواح الطاقة الشمسية، وإطارات وبطاريات السيارات، وتوربينات محطات طاقة الرياح، والبوليستر، وجرارات السكة الحديد.

وأشار إلى أنه سيقوم خلال الفترة المقبلة بزيارة المصانع الأمريكية العاملة فى السوق المصري.