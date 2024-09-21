الدولية للأسمدة تستهدف إصدار شهادات كربون العام الجارى

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف الشركة الدولية للأسمدة إصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية خلال العام الجاري، وفق وجدى الصباحى الرئيس التنفيذي للشركة لـ”البورصة”.

وأضاف الصباحى، أن تلك الخطوة ستساعد الشركة على تحقيق التنمية المستدامة.

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وأوضح أن الشركة تعتزم إنشاء فرع استراتيجي جديد لها بمنطقة توشكى لخدمة جنوب مصر، مع توفير مخزن لتغطية احتياجات المزارع واسعة المساحة بهذه المنطقة كما توفر الجهد والوقت المبذولين.

وتخطط الشركة لبدء الترويج لمنتجات الحبوب والبذور الخاصة بشركة الدولية للمحاصيل الزراعية –الشركة الشقيقة- بداية من موسم القمح المقبل، بكل فروع الشركة.

وأوضح أن الشركة تمتلك 3 فروع رئيسية بمدن أجا وطنطا والجيزة، تقوم بالتسويق والتوزيع لمنتجاتها من خلالهم، كما تملك مخزنين كبيرين أحدهما بأجا على مساحة 40 ألف متر والآخر على مساحة 50 الف متر بمدينة جمصة.

وتعمل الشركة على تطوير جانبى الترويج والتسوبق لمنتجاتها لزيادة حجم مبيعاتها خلال الفترة المقبلة، حيث تركز على الدلتا الجديدة بفرعها فى أجا، والفرافرة وتوشكى وشرق العوينات عن طريق فرعها الجديد.

وأشار الصباحى، إلى أن المساحات المزروعة بالمشاريع الجديدة واعدة، وتعمل الشركة على نقل المعلومات وإيصال معدلات وطرق الاستخدام للمزارع، مما يقلل من الهدر فى الأسمدة.

وقالت نورهان الجبلي، مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للأسمدة، إن الشركة ضاعفت عدد فروعها العام الماضى، حيث تمتلك فروع في جميع أنحاء الجمهورية لتغطي المحافظات كفرع سوهاج ويغطي الصعيد بأكمله وأجا وطنطا والجيزة وفروع أخرى صغيرة لدراسة السوق.

وتابعت أن الشركة تعتزم زيادة حصتها السوقية خلال الفترة المقبلة لتتراوح بين 20%و30% عن طريق إضافة الأنشطة الجديدة، كما تسعى للتطوير وزيادة استثماراتها في شركات التصنيع الخاصة بنفس الصناعة.

كتب: محمود معتز ومنة هانى



