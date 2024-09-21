الدولية للأسمدة تستهدف إصدار شهادات كربون العام الجارى

(MENAFN
- Al-Borsa News) تستهدف الشركة الدولية للأسمدة إصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية خلال العام الجاري، وفق وجدى الصباحى الرئيس التنفيذي للشركة لـ”البورصة”.
وأضاف الصباحى، أن تلك الخطوة ستساعد الشركة على تحقيق التنمية المستدامة.
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وأوضح أن الشركة تعتزم إنشاء فرع استراتيجي جديد لها بمنطقة توشكى لخدمة جنوب مصر، مع توفير مخزن لتغطية احتياجات المزارع واسعة المساحة بهذه المنطقة كما توفر الجهد والوقت المبذولين.
وتخطط الشركة لبدء الترويج لمنتجات الحبوب والبذور الخاصة بشركة الدولية للمحاصيل الزراعية –الشركة الشقيقة- بداية من موسم القمح المقبل، بكل فروع الشركة.
وأوضح أن الشركة تمتلك 3 فروع رئيسية بمدن أجا وطنطا والجيزة، تقوم بالتسويق والتوزيع لمنتجاتها من خلالهم، كما تملك مخزنين كبيرين أحدهما بأجا على مساحة 40 ألف متر والآخر على مساحة 50 الف متر بمدينة جمصة.
وتعمل الشركة على تطوير جانبى الترويج والتسوبق لمنتجاتها لزيادة حجم مبيعاتها خلال الفترة المقبلة، حيث تركز على الدلتا الجديدة بفرعها فى أجا، والفرافرة وتوشكى وشرق العوينات عن طريق فرعها الجديد.
وأشار الصباحى، إلى أن المساحات المزروعة بالمشاريع الجديدة واعدة، وتعمل الشركة على نقل المعلومات وإيصال معدلات وطرق الاستخدام للمزارع، مما يقلل من الهدر فى الأسمدة.
وقالت نورهان الجبلي، مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للأسمدة، إن الشركة ضاعفت عدد فروعها العام الماضى، حيث تمتلك فروع في جميع أنحاء الجمهورية لتغطي المحافظات كفرع سوهاج ويغطي الصعيد بأكمله وأجا وطنطا والجيزة وفروع أخرى صغيرة لدراسة السوق.
وتابعت أن الشركة تعتزم زيادة حصتها السوقية خلال الفترة المقبلة لتتراوح بين 20%و30% عن طريق إضافة الأنشطة الجديدة، كما تسعى للتطوير وزيادة استثماراتها في شركات التصنيع الخاصة بنفس الصناعة.
كتب: محمود معتز ومنة هانى
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