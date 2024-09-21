أحمد طارق يستهدف الاستحواذ على 80 مدرسة خلال 5 سنوات

(MENAFN
- Al-Borsa News) يخطط رجل الأعمال أحمد طارق عضو لجنة تحكيم برنامج شارك تانك، لزيادة استثماراته فى قطاتع التعليم
عبر الاستحواذ على 80 مدرسة خلال السنوات الخمس المقبلة، مقابل نحو 7 مدارس
يملكها حاليًا، وفقًا لتصريحات خاصة لـ”البورصة”.
وتابع أن قطاع التعليم له أهمية خاصة فى محفظة الاستثمارات، موضحًا أن هناك مدرستين سيتم الاستحواذ عليهما قبل نهاية 2024.
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وأشار إلى أنه يستهدف الوصول بعدد الطلاب فى مدارسه إلى 100 ألف طالب بنهاية 2030، مشيرًا إلى أن اهتمامه الأكبر بالصعيد والأقاليم.
واستحوذ رجل الأعمال مؤخرًا على مدارس الرواد والقومية ضمن سلسلة مرتقبة من الاستحواذات سيتم تنفيذها فى القطاع.
ومنذ أيام أسس مستثمرون ورجال أعمال من بينهم“طارق” ومحمد فاروق أعضاء“شارك تانك” شركة“نكست إيرا للتعليم” باستثمارات تتجاوز مليارى جنيه.
وتسعى“نكست إيرا” إلى تحديث المشهد التعليمى من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعى المتقدمة، وإعادة تصميم المناهج التقليدية، والتعاون مع جامعات دولية مرموقة لتقديم تعليم عالمى المستوى فى مصر.
وأشار إلى أن هناك خطة لاستثمار نحو 100 مليون دولار قي قطاع الرعاية الصحية خلال الأعوام الثلاث المقبلة عبر الاستحواذ على شركات قائمة فى المجال، وأن تنفيذ أولى الاستثمارات فى القطاع قريبًا، إلى جانب استثمارات أخرى مرتقبة فى قطاع التعليم.
وتابع أنه يخطط لاختراق القطاع السياحى خاصة الفنادق، ويدرس حاليًا فرص استثمارية فى هذا القطاع سواء مشروعات سياحية أو القطاع الفنادق، إلى جانب استثماراته فى البورصة المصرية.
وأوضح أن لديه حصصا حاليًا فى شركات أجواء للصناعات الغذائية، وشارم دريمز، والمطورون العرب القابضة، وعتاقة، مؤكدًا أنه يرى فرصًا واعدة فى تلك الشركات.
وأكد أن الاسهم فى البورصة المصرية مقومة بأقل من قيمتها العادلة وجاذبة للغاية للاستثمار، وأرخص حاليًا من تاسيس استثمارات من البداية.
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