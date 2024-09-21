أحمد طارق يستهدف الاستحواذ على 80 مدرسة خلال 5 سنوات

MENAFN - Al-Borsa News) يخطط رجل الأعمال أحمد طارق عضو لجنة تحكيم برنامج شارك تانك، لزيادة استثماراته فى قطاتع عبر الاستحواذ على 80 مدرسة خلال السنوات الخمس المقبلة، مقابل نحو 7 يملكها حاليًا، وفقًا لتصريحات خاصة لـ”البورصة”.

وتابع أن قطاع التعليم له أهمية خاصة فى محفظة الاستثمارات، موضحًا أن هناك مدرستين سيتم الاستحواذ عليهما قبل نهاية 2024.

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وأشار إلى أنه يستهدف الوصول بعدد الطلاب فى مدارسه إلى 100 ألف طالب بنهاية 2030، مشيرًا إلى أن اهتمامه الأكبر بالصعيد والأقاليم.

واستحوذ رجل الأعمال مؤخرًا على مدارس الرواد والقومية ضمن سلسلة مرتقبة من الاستحواذات سيتم تنفيذها فى القطاع.

ومنذ أيام أسس مستثمرون ورجال أعمال من بينهم“طارق” ومحمد فاروق أعضاء“شارك تانك” شركة“نكست إيرا للتعليم” باستثمارات تتجاوز مليارى جنيه.

وتسعى“نكست إيرا” إلى تحديث المشهد التعليمى من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعى المتقدمة، وإعادة تصميم المناهج التقليدية، والتعاون مع جامعات دولية مرموقة لتقديم تعليم عالمى المستوى فى مصر.

وأشار إلى أن هناك خطة لاستثمار نحو 100 مليون دولار قي قطاع الرعاية الصحية خلال الأعوام الثلاث المقبلة عبر الاستحواذ على شركات قائمة فى المجال، وأن تنفيذ أولى الاستثمارات فى القطاع قريبًا، إلى جانب استثمارات أخرى مرتقبة فى قطاع التعليم.

وتابع أنه يخطط لاختراق القطاع السياحى خاصة الفنادق، ويدرس حاليًا فرص استثمارية فى هذا القطاع سواء مشروعات سياحية أو القطاع الفنادق، إلى جانب استثماراته فى البورصة المصرية.

وأوضح أن لديه حصصا حاليًا فى شركات أجواء للصناعات الغذائية، وشارم دريمز، والمطورون العرب القابضة، وعتاقة، مؤكدًا أنه يرى فرصًا واعدة فى تلك الشركات.

وأكد أن الاسهم فى البورصة المصرية مقومة بأقل من قيمتها العادلة وجاذبة للغاية للاستثمار، وأرخص حاليًا من تاسيس استثمارات من البداية.