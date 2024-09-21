صندوق النقد: البنوك المركزية تواجه عملية توازن صعبة

MENAFN - Al-Borsa News) قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا يوم الجمعة إن البنوك المركزية تواجه ((عملية توازن صعبة)) مع بدء خفض أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم في ظل تراجع معدلات التضخم.

خفضت البنوك المركزية على جانبي المحيط الأطلسي أسعار الفائدة هذا العام، إذ خفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الإقراض القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية يوم الأربعاء في محاولة لتعزيز الطلب، بعد بضعة أشهر من بدء الأوروبي خفض سعر الفائدة الرئيسي.

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وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في حدث مع رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بالعاصمة الأميركية واشنطن إنه بينما تخفض البنوك المركزية أسعار الفائدة فعليها أن تتوخى الحذر.

وأضافت غورغييفا ((تواجه البنوك المركزية عملاً صعباً للموازنة، يجب أن تضمن عودة التضخم بشكل مستدام إلى الهدف والبقاء هناك، مع تجنب خطر السياسات المتشددة بشكل مفرط)).

وتابعت مديرة صندوق النقد الدولي ((في حين كان النشاط الاقتصادي أضعف مما كنا نريد بوضوح، لكنه كان مرناً بشكل ملحوظ))، معقبة ((في حين يتراجع التضخم وتنخفض أسعار الفائدة يبدو الركود غير مرجح)).

خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين بالفعل هذا العام، بينما صوّت بنك إنجلترا يوم الخميس لصالح تثبيت أسعار الفائدة بعد خفض واحد فقط، إذ ظل التضخم في المملكة المتحدة أعلى من الهدف.

وقالت لاغارد إن ((الإجراءات السياسية الحاسمة للبنك المركزي الأوروبي نجحت في الحفاظ على توقعات التضخم))، مضيفة أن التضخم لا يزال على المسار الصحيح لتحقيق هدفه البالغ 2 في المئة في منتصف العام المقبل.

وتابعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي ((لكن هل اختفى عدم اليقين؟ لا، لا يزال هناك الكثير منه)).

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