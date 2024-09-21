Saturday, 21 September 2024 11:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مصر للابتكار تتقدم للحصول على الرخصة النهائية للبنك الرقمى الربع المقبل - جريدة البورصة

9/21/2024 2:55:25 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعتزم شركة مصر للابتكار الرقمى التقدم للحصول على الرخصة النهائية لإطلاق البنك الرقمى“وان بنك” خلال الربع الأخير من العام الجارى بحسب ما قاله شريف البحيرى الرئيس التنفيذى للشركة لـ“البورصة”.

وقال البحيرى إن الرخصة النهائية هى المرحلة الأخيرة بعد الانتهاء من المرحلة الثانية للفحص النافى للجهالة والحصول على رخصة التشغيل، ومن المتوقع انطلاق عمليات البنك خلال الربع الأول من العام المقبل.

موضوعات متعلقة “أحمد طارق” يستهدف الاستحواذ على 80 مدرسة خلال 5 سنوات “الدولية للأسمدة” تستهدف إصدار شهادات كربون العام الجارى ((الأعمال المصرى الأمريكى)) يسعى لاستقطاب مستثمرين جدد لقطاعى الطاقة والصناعة

وتأسس بنك مصر“مصر للابتكار الرقمى” فى 2020، وحصلت على الموافقة المبدئية من قبل البنك المركزى فى مايو الماضى، وأعلنت حينها أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من الترخيص وشملت البنية التحتية، والأنظمة التكنولوجية وكذلك أنظمة الأمن السيبرانى، حتى يتأكد البنك المركزى من قدرة البنك على تقديم الخدمات المصرفية للعملاء بشكل مستقر وآمن.

ومن ضمن الشروط التى سنها“المركزى” للحصول على رخصة البنك الرقمى، أن يكون بها مساهم استراتيجى بحصة لا تقل عن 30%، وأن يكون مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال فى أنشطة مماثلة.

كما اشترط ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن مليارى جنيه فى حالة ممارسة كل أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات حال وصل رأس المال المُصدر والمدفوع إلى 4 مليارات جنيه.

وبحسب ما صرح به مسئولو بنك مصر فى وقت سابق فإن البنك تقدم للحصول على رخصة برأسمال 4 مليارات جنيه.

MENAFN21092024000202011048ID1108699578

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث