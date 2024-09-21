مصر للابتكار تتقدم للحصول على الرخصة النهائية للبنك الرقمى الربع المقبل - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة مصر للابتكار الرقمى التقدم للحصول على الرخصة النهائية لإطلاق البنك الرقمى“وان بنك” خلال الربع الأخير من العام الجارى بحسب ما قاله شريف البحيرى الرئيس التنفيذى للشركة لـ“البورصة”.

وقال البحيرى إن الرخصة النهائية هى المرحلة الأخيرة بعد الانتهاء من المرحلة الثانية للفحص النافى للجهالة والحصول على رخصة التشغيل، ومن المتوقع انطلاق عمليات البنك خلال الربع الأول من العام المقبل.

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وتأسس بنك مصر“مصر للابتكار الرقمى” فى 2020، وحصلت على الموافقة المبدئية من قبل البنك المركزى فى مايو الماضى، وأعلنت حينها أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من الترخيص وشملت البنية التحتية، والأنظمة التكنولوجية وكذلك أنظمة الأمن السيبرانى، حتى يتأكد البنك المركزى من قدرة البنك على تقديم الخدمات المصرفية للعملاء بشكل مستقر وآمن.

ومن ضمن الشروط التى سنها“المركزى” للحصول على رخصة البنك الرقمى، أن يكون بها مساهم استراتيجى بحصة لا تقل عن 30%، وأن يكون مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال فى أنشطة مماثلة.

كما اشترط ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن مليارى جنيه فى حالة ممارسة كل أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات حال وصل رأس المال المُصدر والمدفوع إلى 4 مليارات جنيه.

وبحسب ما صرح به مسئولو بنك مصر فى وقت سابق فإن البنك تقدم للحصول على رخصة برأسمال 4 مليارات جنيه.