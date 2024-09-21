مصر للابتكار تتقدم للحصول على الرخصة النهائية للبنك الرقمى الربع المقبل - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تعتزم شركة مصر للابتكار الرقمى التقدم للحصول على الرخصة النهائية لإطلاق البنك الرقمى“وان بنك” خلال الربع الأخير من العام الجارى بحسب ما قاله شريف البحيرى الرئيس التنفيذى للشركة لـ“البورصة”.
وقال البحيرى إن الرخصة النهائية هى المرحلة الأخيرة بعد الانتهاء من المرحلة الثانية للفحص النافى للجهالة والحصول على رخصة التشغيل، ومن المتوقع انطلاق عمليات البنك خلال الربع الأول من العام المقبل.
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وتأسس بنك مصر“مصر للابتكار الرقمى” فى 2020، وحصلت على الموافقة المبدئية من قبل البنك المركزى فى مايو الماضى، وأعلنت حينها أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من الترخيص وشملت البنية التحتية، والأنظمة التكنولوجية وكذلك أنظمة الأمن السيبرانى، حتى يتأكد البنك المركزى من قدرة البنك على تقديم الخدمات المصرفية للعملاء بشكل مستقر وآمن.
ومن ضمن الشروط التى سنها“المركزى” للحصول على رخصة البنك الرقمى، أن يكون بها مساهم استراتيجى بحصة لا تقل عن 30%، وأن يكون مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال فى أنشطة مماثلة.
كما اشترط ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن مليارى جنيه فى حالة ممارسة كل أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات حال وصل رأس المال المُصدر والمدفوع إلى 4 مليارات جنيه.
وبحسب ما صرح به مسئولو بنك مصر فى وقت سابق فإن البنك تقدم للحصول على رخصة برأسمال 4 مليارات جنيه.
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