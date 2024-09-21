توقعات بانخفاض أسعار الطماطم الشهر المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الطماطم ارتفعت لمستويات قياسية، متأثرة بالتغيرات المناخية من ارتفاع درجات الحرارة التي أثرت على إنتاجية المحصول خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين.

أضاف لـ”البورصة” أن سعر قفص الطماطم زنة 20 كجم تخطى 500 جنيه في سوق الجملة، مقابل أسعار تتراوح بين 200 و250 جنيها الشهر الماضى، متأثرة بدرجات الحرارة المرتفعة التي أثرت على العروة الصيفية، متابعا أن الأسعار تتراوح بين 35 و40 جنيها للكيلو في الأسواق حالياً.

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توقع“النجيب” انخفاض أسعار الطماطم بنسبة 50% منتصف أكتوبر المقبل، بدعم من حصاد العروة المبكرة من الموسم الشتوى، ما ينعكس على السوق بالزيادة في المعروض.

تجاوزت صادرات مصر الزراعية 6.4 مليون طن خلال الفترة من أول يناير حتى 18 سبتمبر الجارى، بزيادة قدرها أكثر من 529 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضى، وجاءت صادرات الطماطم في المركز التاسع بإجمالي 27.137 ألف طن.

ولكن يرى نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة أن التصدير ليس العامل وراء صعود الأسعار، حيث إن مصر تعد الخامسة عالمياً في إنتاج وزراعة الطماطم.

احتلت مصر المرتبة الأولى إفريقيا من حيث إنتاج بإجمالي مساحة مزرعة 500 ألف فدان، بإجمالي إنتاجية 6.3 مليون طن، وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة“الفاو”.

طالب وزارة الزراعة بتوجيه الإرشادات الزراعية للمزارعين للتحول نحو الزراعات المتطورة الحديثة التي تتدخل بها التكنولوجيا، والري بالتنقيط والصوب الزراعية التي تزيد من الإنتاجية.

كشف أن الشعبة وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة التموين ضمن مبادرة“من الغيط للبيت” لضخ كميات كبيرة من الطماطم بأسعار تنخفض عن المتداولة بنسبة 30% داخل المجمعات الاستهلاكية.

وقال مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي الخميس الماضى، إن ارتفاع أسعار الطماطم جاء بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية، وستنخفض أسعارها خلال منتصف أكتوبر المقبل.