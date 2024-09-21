توقعات بانخفاض أسعار الطماطم الشهر المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الطماطم ارتفعت لمستويات قياسية، متأثرة بالتغيرات المناخية من ارتفاع درجات الحرارة التي أثرت على إنتاجية المحصول خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين.
أضاف لـ”البورصة” أن سعر قفص الطماطم زنة 20 كجم تخطى 500 جنيه في سوق الجملة، مقابل أسعار تتراوح بين 200 و250 جنيها الشهر الماضى، متأثرة بدرجات الحرارة المرتفعة التي أثرت على العروة الصيفية، متابعا أن الأسعار تتراوح بين 35 و40 جنيها للكيلو في الأسواق حالياً.
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توقع“النجيب” انخفاض أسعار الطماطم بنسبة 50% منتصف أكتوبر المقبل، بدعم من حصاد العروة المبكرة من الموسم الشتوى، ما ينعكس على السوق بالزيادة في المعروض.
تجاوزت صادرات مصر الزراعية 6.4 مليون طن خلال الفترة من أول يناير حتى 18 سبتمبر الجارى، بزيادة قدرها أكثر من 529 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضى، وجاءت صادرات الطماطم في المركز التاسع بإجمالي 27.137 ألف طن.
ولكن يرى نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة أن التصدير ليس العامل وراء صعود الأسعار، حيث إن مصر تعد الخامسة عالمياً في إنتاج وزراعة الطماطم.
احتلت مصر المرتبة الأولى إفريقيا من حيث إنتاج بإجمالي مساحة مزرعة 500 ألف فدان، بإجمالي إنتاجية 6.3 مليون طن، وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة“الفاو”.
طالب وزارة الزراعة بتوجيه الإرشادات الزراعية للمزارعين للتحول نحو الزراعات المتطورة الحديثة التي تتدخل بها التكنولوجيا، والري بالتنقيط والصوب الزراعية التي تزيد من الإنتاجية.
كشف أن الشعبة وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة التموين ضمن مبادرة“من الغيط للبيت” لضخ كميات كبيرة من الطماطم بأسعار تنخفض عن المتداولة بنسبة 30% داخل المجمعات الاستهلاكية.
وقال مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي الخميس الماضى، إن ارتفاع أسعار الطماطم جاء بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية، وستنخفض أسعارها خلال منتصف أكتوبر المقبل.
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