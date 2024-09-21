تجارية قنا تدرس إنشاء سوق للخضروات على مساحة 5 أفدنة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال أمير الشيخ، رئيس غرفة قنا التجارية ، إنه كلف مكتبا استشاريا لتنفيذ الدراسات اللازمة لإنشاء سوق حضارية للخضروات والفاكهة على مساحة 5 أفدنة لتجار المحافظة.
أضاف لـ”البورصة”، أن نحو 120 تاجرا من المحافظة تقدموا للغرفة بمذكرة، لإنشاء سوق حضارية على غرار السوق الذى تنفذه المحافظة بالتعاون مع الغرف التجارية بنجع حمادى حاليا.
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ذكر أن التجار الذين تقدموا بمذكرة سيتولون التمويلات اللازمة للإنشاءات، على أن تخصم بعد ذلك من القيمة الايجارية التى ستحددها اللجنة المختصة.
أوضح، أن الأسواق الحضارية تلعب دورا كبيرا فى الحفاظ على الفاكهة والخضروات فى ظل التغيرات المناخية التى أثرت على المحاصيل، وتقلل من نسبة الهدر التى تحدث فى السوق العشوائية.
وخصصت محافظة قنا، أرضا على مساحة 5 أفدنة لتنفيذ سوق للخضروات والفاكهة خلال الفترة المقبلة، وفقا لرئيس غرفة قنا التجارية.
لفت إلى أن 95% من المرافق والانشاءات بالسوق الحضارية بنجع حمادى قد انتهت، وتدرس المحافظة والغرفة التجارية حاليا نحو 130 عقدا لتسليمهم خلال الفترة المقبلة.
توقع، بدء تسليم العقود للمنتفعين والانتهاء من التشطيبات النهائية للبدء فى الافتتاح والتشغيل الشهر المقبل.
ذكر أن التكلفة الإجمالية للسوق الجديد بنجع حمادى بلغت 40 مليون جنيه، على مساحة 4 أفدنة ويضم 61 باكية بمساحة 228 مترا لكل منها، كما تم تصميمه بشكل حضارى لدخول وخروج سيارات نقل البضائع بسهولة.
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