تجارية قنا تدرس إنشاء سوق للخضروات على مساحة 5 أفدنة

MENAFN - Al-Borsa News) قال أمير الشيخ، رئيس غرفة قنا التجارية ، إنه كلف مكتبا استشاريا لتنفيذ الدراسات اللازمة لإنشاء سوق حضارية للخضروات والفاكهة على مساحة 5 أفدنة لتجار المحافظة.

أضاف لـ”البورصة”، أن نحو 120 تاجرا من المحافظة تقدموا للغرفة بمذكرة، لإنشاء سوق حضارية على غرار السوق الذى تنفذه المحافظة بالتعاون مع الغرف التجارية بنجع حمادى حاليا.

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ذكر أن التجار الذين تقدموا بمذكرة سيتولون التمويلات اللازمة للإنشاءات، على أن تخصم بعد ذلك من القيمة الايجارية التى ستحددها اللجنة المختصة.

أوضح، أن الأسواق الحضارية تلعب دورا كبيرا فى الحفاظ على الفاكهة والخضروات فى ظل التغيرات المناخية التى أثرت على المحاصيل، وتقلل من نسبة الهدر التى تحدث فى السوق العشوائية.

وخصصت محافظة قنا، أرضا على مساحة 5 أفدنة لتنفيذ سوق للخضروات والفاكهة خلال الفترة المقبلة، وفقا لرئيس غرفة قنا التجارية.

لفت إلى أن 95% من المرافق والانشاءات بالسوق الحضارية بنجع حمادى قد انتهت، وتدرس المحافظة والغرفة التجارية حاليا نحو 130 عقدا لتسليمهم خلال الفترة المقبلة.

توقع، بدء تسليم العقود للمنتفعين والانتهاء من التشطيبات النهائية للبدء فى الافتتاح والتشغيل الشهر المقبل.

ذكر أن التكلفة الإجمالية للسوق الجديد بنجع حمادى بلغت 40 مليون جنيه، على مساحة 4 أفدنة ويضم 61 باكية بمساحة 228 مترا لكل منها، كما تم تصميمه بشكل حضارى لدخول وخروج سيارات نقل البضائع بسهولة.