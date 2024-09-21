هغاري : وزير الجيش وقع على قرارات جديدة بشان الجبهة الداخلية تحسبا لهجوم من حزب الله

MENAFN - Palestine News ) تل ابيب /PNN /قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي في مؤتمر صحفي ان جيش الاحتلال يؤاف غالات وقع على قرار جديد يقضي برفع مستوى استعداد الجبهة الداخلية من حيفا وصولا لشمال اسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ان وقع وزير

جيش الاحتلال وقع

على أمر "وضع طوارئ خاص" في الجبهة الداخلية.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في مؤتمر صحفي عن رفع استعداد الجبهة الداخلية الدفاعية في العمق من خط حيفا والشمال على خلفية توسيع الحرب ضد حزب الله،



وقال دانيال هغاري ان الجيش و على مدى الساعة الماضية، كنا نهاجم على نطاق واسع في جنوب لبنان بعد اكتشاف ان حزب الله يستعد لإطلاق النار على دولة إسرائيل، ونحن نهاجم بشكل منهجي، مما أدى إلى تقليص المزيد والمزيد من قدرات حزب الله على الإطلاق، والقضاء على قوات حزب الله، وهذا ما فعلناه خلال الحرب".



واضاف، في المجمل هاجمنا اليوم 400 منصة إطلاق".

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال ان وزير الجيش

وقع أمرا على تقييم الوضع في الجبهة الداخلية حيث ستقوم الجبهة الداخلية باعادة تقيم الاوضاع من حيفا حتى الشمال ورفعها الى سياسة الدفاع 2. وهذا يعني أنه من حيفا والشمال، يمكن إجراء الأنشطة التعليمية والعملية في الأماكن التي يمكن الوصول إليها في الوقت المطلوب للحماية القياسية، ويتم إغلاق التجمعات بما يصل إلى 30 شخصًا في الخارج إذا كانت هناك أي تغييرات أثناء الليل أو في الصباح سيتم التحديث.

وقال أيضاً: "من الممكن أن يتم إطلاق صواريخ وتهديدات إضافية في المستقبل القريب على اسرائيل و نحن في أيام الحرب ولذلك يجب أن نكون يقظين ويقظين".

كما قال هغاري بالأمس، قضينا على إبراهيم عقيل ومعه 15 من كبار قادة قوة رضوان. الذين اجتمعوا للتخطيط لهجمات والتسلل إلى أراضي دولة إسرائيل. كنا نعرف مكانهم وسبقناهم".

كما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال القضاء على الفلسطينين اللذين قتلا الستة المختطفين في غزة بحسب الادعاء الاسرائيلي.

واضاف في غزة نواصل النضال من أجل تفكيك الذراع العسكري لحركة حماس، ولا ننسى المختطفين. أبلغنا الليلة عائلات هيرش وعدن وأوري وأليكس ألموغ وكرمل أننا قضينا على اثنين من عناصر حماس كانا يحتجزان المختطفين وبعد يوم من مقتلهم، تمكنت قوة خاصة من التعرف علو اثنين خرجا من فتحة تحت الأرض في منطقة تل السلطان وقضت عليهما.

وأضاف“بعد التحقيق في نتائج النفق والمعدات التي كانت بحوزتهم، عثرنا على الحمض النووي وعدد من الأغراض التي كانت تخصهم حيث تبين انهم كانوا في النفق الذي تم فيه احتجاز ستة مختطفين قبل ان يقتلوا”.