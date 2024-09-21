الاحتلال يشن مئات الغارات على جنوب لبنان منذ الصباح اشدها كانت مساء اليوم وسط توقعات بالاصعيد

MENAFN - Palestine News ) بيروت /PNN/ تجددت غارات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، على عدة بلدات جنوب لبنان.

وقالت مصادر لبنانية ان الطائرات الحربية الاسرائيلية شنت عشرات الهجمات على موجات وصل عدد الغارات فيها لاكثر من ١٣٠ غارة تلتها موجة ثانية شملت عشرات الغارات والتي تم فيها استهداف العديد من مناطق لبنان.

واشارت المصادر اللبنانية الى ان عدد الغارات فاق ال ٢٠٠ غارة اليوم فقط منذ ساعات الظهر وحتى التاسعة مساء.

وبحسب المصادر اللبنانية فقد شنت الطائرات الحربية الاسرائيلية عشرات الغارات استهدفت بلدات الجبين، وشيحين، وطير حرفا، وزبقين، وكفرا، ودير عامص، وزوطر، والمحمودية، ودير سريان، والزرارية، وأنصار، ومليخ، وكفر ملكي، وبرتي، والقطراني، والبيسارية، ووادي تفاحتا، ومرتفعات جبل الريحان ومجرى نهر الليطاني جنوب لبنان وبلدة زلايا في البقاع الغربي تزامنا مع تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي في الاجواء اللبنانية.