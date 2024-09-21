خرافات شائعة عن حب الشباب

MENAFN - Khaberni) خبرني -يرتبط مرض حب الشباب في أذهان بعض الأشخاص بمجموعة من المعتقدات الخاطئة، حسبما ذكرت الدكتورة إيرينا مارتشينكو، أخصائية الأمراض الجلدية والتناسلية والتجميل.





وأضافت إيرينا أن الخرافة الأولى تفيد بأن حب الشباب ينتج عن مشكلات معوية، وهذا غير صحيح، لعدم وجود دليل علمي يثبت صحة ذلك حتى الآن.





وكشفت أن حب الشباب لا ينتج عن سوء النظافة الشخصية كما يشاع عنه، مشيرةً إلى أن غسل الوجه أكثر من 10 مرات في اليوم يهدد البشرة بالجفاف والتهيج.





وأكدت أخصائية الأمراض الجلدية أن بعض النساء يتجنبن استعمال مستحضرات التجميل، لاعتقادهن أن المكياج يؤدي إلى الإصابة بحب الشباب، مضيفةً أن هذه المعلومة عار من الصحة.





وأوضحت أن حب الشباب لا يختفي بعد ولادة الطفل الأول كما تعتقد بعض السيدات، مؤكدةً أن هذا المرض ليس له علاقة بالحمل والإنجاب.