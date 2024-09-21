خرافات شائعة عن حب الشباب

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- Khaberni) خبرني -يرتبط مرض حب الشباب في أذهان بعض الأشخاص بمجموعة من المعتقدات الخاطئة، حسبما ذكرت الدكتورة إيرينا مارتشينكو، أخصائية الأمراض الجلدية والتناسلية والتجميل.
وأضافت إيرينا أن الخرافة الأولى تفيد بأن حب الشباب ينتج عن مشكلات معوية، وهذا غير صحيح، لعدم وجود دليل علمي يثبت صحة ذلك حتى الآن.
وكشفت أن حب الشباب لا ينتج عن سوء النظافة الشخصية كما يشاع عنه، مشيرةً إلى أن غسل الوجه أكثر من 10 مرات في اليوم يهدد البشرة بالجفاف والتهيج.
وأكدت أخصائية الأمراض الجلدية أن بعض النساء يتجنبن استعمال مستحضرات التجميل، لاعتقادهن أن المكياج يؤدي إلى الإصابة بحب الشباب، مضيفةً أن هذه المعلومة عار من الصحة.
وأوضحت أن حب الشباب لا يختفي بعد ولادة الطفل الأول كما تعتقد بعض السيدات، مؤكدةً أن هذا المرض ليس له علاقة بالحمل والإنجاب.
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