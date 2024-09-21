غداً .. انطلاق سباقي كأسي زايد وفاطمة بنت مبارك للخيول العربية في إيطاليا

يحتضن مضمار كابانيللي بالعاصمة الإيطالية روما غداً سباقي كأس زايد وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للخيول العربية الأصيلة.

كما يشهد مضمار كاسترا فيردازون الفرنسي إقامة سباقين لكأس الوثبة، وتتنافس 39 خيلاً للفوز بالمراكز الأولى في السباقات الأربعة، برعاية النسخة الـ16 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتشارك 7 من نخبة الخيول في عمر 4 سنوات فما فوق في كأس زايد لمسافة 2200 متر، أبرزها الجواد "إليدور"، الفائز في آخر سباقين بكأس الوثبة "ستاليونز"، ويقوده الفارس أي سايو.

وهناك الجواد "إلينو ديتركسنتا" الفائز في 4 سباقات بقيادة جي مارسيللي، و"ديفينو" بقيادة إن مورو، و"إنياما ديل ميلوجو" بقيادة اس سولاس، و"إولو" بقيادة أي فيوري، و"ماكميرا" بقيادة اس جيسا، و"زفيرو دي شيا" بقيادة أي فيللي.

ويشهد سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لمسافة 1800 متر، مشاركة 12 مهراً ومهرة في عمر 3 سنوات، ويتصدر الترشيحات المهر "فيسبروي" بقيادة جي مارسيللي الفائز مرتين بكأس الوثبة "ستاليونز"، والمهرة "فرح" إتش سي إم" بقيادة جي جنجوي.

وتتنافس 10 مهرات في عمر 3 سنوات على مضمار كاسترا فيردازون الفرنسي في السباق الأول لكأس الوثبة "ستاليونز"، على لقب "بري دراجون" لمسافة 1700 متر، أبرزها "إخلاص" بقيادة مارلين ماير، و"طيبة" بقيادة ماثياس لورين، وكلاهما لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف المدرب دو موريسون.

وتتقدم المهرة "شارقة" لياس لإدارة سباقات الخيل بإشراف أي فاتريجانت وقيادة الفارسة أنالي ميكوش، الترشيحات للفوز بالسباق الثاني لكأس الوثبة "ستاليونز" "بري دراجون" 2، بمشاركة 10 مهرات في عمر 3 سنوات أيضاً، وتنافسها "علياء" للمالك والمدرب ايريك ديلوفا، وقيادة جاري سانشيز.

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