جاكسون يقود تشيلسي للفوز على ويستهام في الدوري الإنجليزي

فاز فريق تشيلسي على مضيفه ويستهام 3 / صفر في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الخامسة من الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأنهى تشيلسي الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما نيكولاس جاكسون في الدقيقتين الرابعة و18.

وفي الشوط الثاني سجل كول بالمر الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 47.

ورفع تشيلسي رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني وتوقف رصيد ويستهام عند أربع نقاط في المركز الرابع عشر.

وبات هذا الانتصار هو الثاني على التوالي لتشيلسي والثالث له هذا الموسم مقابل التعادل في والخسارة في مثلها.

فيما أصبحت هذه الخسارة هي الثالثة لويستهام في الدوري مقابل الفوز في مباراة والتعادل في مثلها.

ولم يكن هناك أي فترة لجس النبض حيث تمكن تشيلسي من تسجيل هدف التقدم بعد مرور أربع دقائق فقط، عندما انطلق نيكولاس جاكسون بالكرة من الناحية اليسرى حتى دخل منطقة الجزاء ليصبح في مواجهة ألفونسو أريولا، حارس ويستهام، ثم سدد كرة قوية عانقت الشباك.

بعد الهدف استمرت سيطرة فريق تشيلسي على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية لتسجيل هدف ثان يؤمن به تقدمه، فيما حافظ فريق ويستهام على طريقته الدفاعية وشن الهجمات المرتدة وقتما تتاح أمامه الفرصة.

وكاد تشيلسي أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة عندما مرر جاكسون كرة بينية من الناحية اليسرى من داخل منطقة الجزاء إلى كول بالمر الذي سدد كرة أرضية رائعة لكنها مرت بجوار القائم الأيسر بسنتيميترات قليلة.

وأسفرت هجمات تشيلسي عن تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 18 عندما استلم جاكسون كرة بينية لينطلق بها حتى دخل منطقة الجزاء ليصبح في مواجهة أريولا، ليسدد الكرة لحظة خروج الحارس من مرماه لتعانق الكرة الشباك.

بعد الهدف الثاني، تخلى فريق ويستهام عن حذره الدفاعي وبادل فريق تشيلسي للهجمات لكن كلاهما فشل في تشكيل أي خطورة على مرمى الآخر لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 32 والتي شهدت تسجيل ويستهام لهدف ألغاه الحكم بعدما مرر لوكاس باكيتا كرة بينية إلى محمد قدوس داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة إلى داخل المرمى ولكن الحكم ألغى الهدف بداع تسلل قدوس.

واستمرت سيطرة ويستهام على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية لتسجيل هدف تقليص الفارق لكنه اصطدم بدفاع قوي من لاعبي تشيلسي لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل الوضع على ماهو عليه حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدفين نظيفين.

ومع بداية الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة 47 سجل تشيلسي الهدف الثالث عندما مرر جاكسون الكرة لكول بالمر المنطلق من الخلف ليدخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى قبل أن يسدد كرة قوية اصطدمت بالقائم الأيمن قبل أن تعانق الشباك.

بعد الهدف فرض فريق ويستهام سيطرته على مجريات اللقاء في محاولة لتسجيل هدف تقليص الفارق، ولكنه فشل في اختراق دفاع تشيلسي، الذي اعتمد لاعبوه أيضا على شن الهجمات المرتدة وقتما تتاح الفرصة.

ومع ذلك فشل الفريقان في تشكيل أي خطورة حقيقية على المرميين لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 63 والتي شهدت فرصة خطيرة للغاية لفريق تشيلسي عندما انطلق نوني مادويكي بالكرة من الناحية اليسرى وسدد كرة قوية لكن الحارس أريولا تصدى لها ببراعة.

بعدها، استمرت سيطرة ويستهام على الكرة ولكن دون تشكيل خطورة على مرمى تشيلسي، الذي اعتمد لاعبوه على الهجمات المرتدة.

وكاد تشيلسي أن يسجل الهدف الرابع في الدقيقة 75 عندما لعبت كرة عرضية من الجانب الأيمن هيأها ليفي كولويل برأسه إلى كريستوفر نكونكو الذي قابلها بضربة رأس قوية لكن أريولا تألق وتصدى لها.

واستمرت محاولات ويستهام الهجومية بحثا عن تسجيل هدف شرفي لكنه فشل في اختراق الدفاع القوي والمنظم لتشيلسي، لينحصر اللعب في وسط الملعب حتى أطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز تشيلسي 3 / صفر.

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