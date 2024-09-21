توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:30 والمد الثاني عند الساعة 04:38 والجزر الأول عند الساعة 09:10 والجزر الثاني عند الساعة 22:08.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 01:35 والمد الثاني عند الساعة **:** والجزر الأول عند الساعة 18:44والجزر الثاني عند الساعة 07:10.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى



أبوظبي 41 28 85 35

دبي 40 30 85 35

الشارقة 40 27 80 35

عجمان 39 28 80 35

ام القيوين 38 25 80 35

رأس الخيمة 41 25 80 30

الفجيرة 38 29 85 40

العـين 43 28 50 15

ليوا 43 26 85 35

الرويس 39 25 85 35

السلع 39 28 85 35

دلـمـا 37 27 85 40

طنب الكبرى / الصغرى 35 30 85 40

أبو موسى 35 30 85 40.

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