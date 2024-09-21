خبراء دوليون يبحثون مستقبل صناعات البناء في دبي

اختارت مجموعة فيشر، الألمانية متعددة الجنسيات المتخصصة في صناعة المنتجات المبتكرة للتثبيت لقطاع البناء، دبي لإقامة منتداها الدولي الثاني للخبراء، حيث استقطب الحدث قادة وشركاء وخبراء بالمجال لمناقشة أحدث التطورات في قطاع البناء، مع التركيز على ممارسات البناء المستدامة، والابتكار، والتحول الرقمي، وكلاعب أساسي وعالمي في مجال صناعة مواد البناء، تدير فيشر 52 شركة فرعية ويعمل بها ما يزيد على 4,700 شخص حول العالم.



وقام المتحدثون الرئيسيون من المجموعة بتقديم رؤى قـيّمة حول العمليات العالمية للشركة، وكذلك رؤيتها لمستقبل البناء. حيث كانت الاستدامة موضوعاً محورياً في المنتدى، فقد أعادت فيشر التأكيد على التزامها بالممارسات المسؤولة تجاه البيئة.

تم استعراض أحدث مبادرات فيشر التي تعطي الأولوية للحلول الإنشائية الصديقة للبيئة، بما يتماشى مع الجهود العالمية الرامية للحد من التأثير البيئي على قطاع الإنشاءات.



وقال الدكتور رونالد ميهالا ممثلاً عن مجموعة فيشر: «نحن سعداء باستضافة المنتدى الدولي للخبراء في دبي، وهي مدينة معروفة بنموها المتسارع ورؤيتها للمستقبل. في فيشر، نحن ملتزمون بتشكيل مستقبل البناء من خلال الابتكار والتحول الرقمي وممارسات الاستدامة. هذا الحدث هو دليل على جهودنا للسبق في قيادة الصناعة وفي خلق حلول بناء أذكى وأكثر كفاءة وصديقة للبيئة».





وناقش البروفيسور أشرف بيداه، وهو خبير في الإصلاح الهيكلي والتقوية، الحاجة العالمية لإعادة تأهيل البنية التحتية المتقادمة ومشاركة تقنيات مبتكرة لتمديد عمرها. واستكمل الدكتور مات تيث من فيشر نفس الموضوع من خلال تقديم حلول الألياف الكربونية من فيشر ومواد CFRP لتقوية الهياكل الخرسانية بأثر بيئي محدود. وقد قام بشرح برنامج تصميم مختص بالتدعيم REINFORCE-FIX الذي يعمل على مواءمة وتحسين الاستدامة مع الأمان بما يخص مشاريع التدعيمات.

وقال البروفيسور كونراد بيرجمايستر: «إن التقنيات الناشئة تعيد تشكيل قطاع البناء، مما يخلق فرص لبناء أكثر كفاءة وأماناً واستدامة».



إضافة إلى الرؤى الاستراتيجية، عمل منتدى الخبراء الدولي أيضاً كمنصة للكشف عن أحدث الابتكارات في مجال المنتجات. فقد تم تصميم هذه المنتجات الجديدة لتلبية الاحتياجات المتطورة لمجال الإنشاءات، مع التركيز على الاستدامة والكفاءة وتكامل التكنولوجيا المتقدمة.