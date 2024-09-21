تقرير: المنطقة تتمتع بثروات كبيرة و موارد كافية للاستثمار



أكدت "جمعية المحللين المعتمدين للاستثمار البديل" أن منطقة الشرق الأوسط تتمتع بثروات كبيرة، حيث تمتلك العديد من الشركات والمؤسسات موارد كافية للاستثمار في مجالات مثل الأسهم الخاصة والعقارات وصناديق التحوط، وقد مكنتها هذه الاستثمارات من تحقيق عوائد مغرية معدلة المخاطر عبر دورات اقتصادية مختلفة.

وقالت الجمعية في تقرير إن المستثمرين المؤسسين في دول الخليج كانوا هم من يقودون الطريق, حيث استغلوا مواردهم للاستثمار في مجالات مثل الأسهم الخاصة والعقارات وصناديق التحوط. والآن تكتسب الثروات الخاصة أرضية ومع استحواذ الأفراد على حصة كبيرة من ثروة المنطقة، يتحول التركيز نحو تزويدهم بنفس فرص الاستثمار التي تتمتع بها المؤسسات.

وأضاف التقرير أنه بحلول عام 2024 يُظهر العديد من المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي تفضيلاً قو ًيا للاستثمارات البديلة، وخاصة في الأسهم الخاصة والعقارات. وكان عدد الأثرياء (الذين تبلغ صافي ثروتهم 30 مليون دولار أمريكي أو أكثر) في ارتفاع مطرد في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تقود الإمارات والسعودية الطريق. ويشير تقرير حديث إلى أن الأثرياء الأصغر سناً في الشرق الأوسط لديهم تفضيل أقوى لأصول السوق الخاصة، مثل الأسهم الخاصة والعقارات والبنية التحتية، مقارنة بالأجيال الأكبر سناً.

بالإضافة إلى ذلك، فإنهم يقدرون الاستثمارات التي تتماشى مع معتقداتهم، مثل التمويل الإسلامي والاستدامة. ويستثمر معظمهم (91%) بالفعل في التمويل الإسلامي، ويخطط 88% لزيادة استثماراتهم المستدامة. وقد جلبت المنتجات المبكرة، مثل "البدائل السائلة"، استراتيجيات صناديق التحوط إلى جمهور أوسع، لكن النتائج كانت مختلطة بسبب القيود التنظيمية التي حدت مما يمكن للمديرين فعله.