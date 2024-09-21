انطلاقة معرض الجمال الكوري 2024 في دبي بمشاركة 30 علامة تجارية

انطلقت

فعاليات "الجمال الكوري 2024"، أمس في مركز تسوق برجمان في دبي ويستمر خلال الفترة من 20 إلى 27 سبتمبر الجاري، وينظم المعرض حكومة سيول وبإدارةمجلس كوريا، ويتم خلال المعرض الترويج لـ 30 علامة تجارية رائدة في مجال الجمال الكوري، تغطي مجموعة واسعة من المنتجات المتعلقة بصحة الجسم والعناية بالبشرة والشعر وتقنيات الجمال، وشهد افتتاح المعرض اقبال كبير من الجمهور ومشاهير مواقع الواصل الاجتماعي في دبي ويضم المعرض 100 لمستحضرات التجميل الكورية.

وقال سيونغ تشارلي كيم المدير العام لمؤسسة "شكرا كوريا"، أن الهدف من تنظيم المعرض تسليط الضوء على التأثير المتزايد للجمال الكوري في منطقة الشرق الأوسط، حيث يقدم تجربة فريدة لمحبي الجمال في دبي ويفتح افاق جديدة للمنتجات الكورية وأسواق جديدة.

وأشار الى أهمية تنظيم الحدث في دبي كمدينة تجارية واقتصادية عالمية، كما إن الهدف من تنظيم "معرض الجمال الكوري 2024" الدخول في شراكات جديدة وترويج العلامات التجارية والمنتجات الكورية للجمال ، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج العربي، والتعريف بالعلامات التجارية الكورية في عالم الجمال، وتوسيع نطاق السوق للعلامات التجارية المشاركة، كما يعزز المعرضة الفرص للشركات الكورية للتواصل مع الموزعين وتجار التجزئة والمستهلكين .

وأكد على أهمية تنظيم المعرض في دبي لمكانة المدينة كمركز تجاري واقتصادي رئيسي، لافتا الى أن دبي تتميز ببيئتها العالمية، وبنيتها التحتية القوية في مجال البيع بالتجزئة، وموقعها الاستراتيجي عند ملتقى أوروبا وآسيا وأفريقيا، مشيرا إلى أن استضافة الفعالية في دبي تتيح للعلامات التجارية الكورية للجمال، الوصول إلى قاعدة مستهلكين متنوعة وثرية، والحصول على شهرة في واحدة من أكثر الأسواق حيوية في العالم، والاستفادة من شبكة دبي العالمية للوصول إلى أسواق دولية أوسع، يتماشى مع سمعة المدينة كوجهة فاخرة مع الصورة المتميزة للعديد من العلامات التجارية الكورية، مما يزيد من جاذبيتها للمستهلكين المميزين.

وعن دور شركة "شكرًا كوريا"، أكد أنها تلعب دورًا مساعدا في الفعالية، من خلال المساعدة في عرض 30 علامة تجارية مبتكرة في مجال الجمال والتفاعل مع العملاء في دبي، وتجار التجزئة ووسائل الإعلام، وتعزيز رؤية العلامة التجارية ونزيد من تفاعل المستهلكين. تساهم جهودنا في ضمان تحقيق منتجات الجمال الكورية نجاحًا كبيرًا في دبي، لافتا الى أن الجمهور خلال اليوم الأول للمعرض تفاعل مع المنتجات ومستحضرات التجميل الكورية وابدي اعجابه بها، مشيرا الى ان المعرض به 100 منتج لمستحضرات التجميل الكوري.

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