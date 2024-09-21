غوارديولا : مباراة مانشستر سيتي وأرسنال لن تحسم سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي

يعتقد جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، أن فريقه أمام أرسنال غدا الأحد، ليست فرصة مبكرة لحسم صدارة الإنجليزي الممتاز.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن مانشستر سيتي، حامل اللقب، لديه الفرصة للابتعاد بقمة جدول الترتيب بفارق خمس نقاط أمام أرسنال، أقرب ملاحقيه في الموسمين الماضيين، من خلال

الفوز بالمباراة التي تجمعهما على استاد الإتحاد .

ويشعر عوارديولا أنه من المبكر للغاية استخلاص أي استنتاجات طويلة الأمد من مباراة، مشيرا إلى أنه يولي اهتماما أكبر بنتائج الفريق ككل هذا الموسم.

وقال غوارديولا :"في مرحلة مبكرة من الموسم، لا يعد الأمر أكثر من مجرد تحسين مزاج الفريق في المباريات المقبلة".

وأضاف :"فيما يتعلق بجدول الترتيب الأمر غير مهم للغاية. سيكون مهما عندما نزور لندن في النصف الثاني من الموسم".

وأردف :"إنه أمر مهم ولكن من حيث الفوز أو الخسارة للقب الدوري الإنجليزي فالأمر ليس مهما. بعد مرور خمس جولات فقط فالأمر ليس مهما".

وأكد :"ولكن إذا فكرنا أن الفوز على أرسنال، بالجودة التي يمتلكها، ليس مهما، سنكون على خطأ".

وتمكن مانشستر سيتي من التتويج بلقب الدوري في الموسم الماضي بفارق نقطتين أمام أرسنال، بعدما استمر الصراع على اللقب حتى المباراة الأخيرة للدوري.

ولكن غوارديولا لا يعتزم حتى ذكر تأثير الانتصار المحتمل على جدول الترتيب للاعبيه.

وقال :"لماذا أخبرهم وهم يعرفون بالفعل؟ يرون الجدول، هم يعرفون. لا يوجد حافز في الفوز من أجل توسيع الفارق لخمس نقاط بعد مرور خمس جولات".

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