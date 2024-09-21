زورقا أبوظبي يتصدران الترشيحات للفوز ببطولة العالم للفورمولا2





يتصدر زورقا أبوظبي الترشيحات للفوز بلقب الجولة الختامية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2، غداً في البرتغال بمشاركة 16 زورقاً.

ويقام السباق الرئيسي للجولة السادسة والختامية على مياه نهر دورو في مدينة فيلا فيلها، والذي بدأت فعالياته أمس الجمعة، بالتسجيل الرسمي والفحص الفني للزوارق والتجارب الحرة.

ويخوض فريق أبوظبي المنافسة عبر زورقيه "أبوظبي 1"، بقيادة راشد القمزي حامل اللقب، والمتوج به 4 مرات، و"أبوظبي 36"، بقيادة منصور المنصوري.

ويتفوق راشد القمزي في الترتيب العام برصيد 61 نقطة، ويأتي الليتواني إدرجاس ريابكو ثانياً برصيد 55 نقطة، ومنصور المنصوري ثالثاً برصيد 51 نقطة، كما ينافس البريطاني ماثيو بالفيرمان، والسويدية ماتيلدا وايبرج برصيد 44 نقطة لكل منهما.

وأكد ناصر الظاهري، رئيس بعثة فريق أبوظبي، أن الحظوظ القوية لزورقي فريق أبوظبي تمنحه الأفضلية في السباق الختامي، مع أهمية التركيز لتنفيذ الخطة الموضوعة، والابتعاد عن الأخطاء، والعمل على حصد النقاط، لإحراز لقب إماراتي خامس والانفراد بالرقم القياسي في عدد مرات التتويج.