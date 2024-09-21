هولندا تستضيف الجولة الأوروبية الأخيرة من كأس رئيس الدولة للخيول العربية

يحتضن مضمار دوندخت العشبي في مدينة لاهاي بمملكة هولندا، غداً الأحد، الجولة الختامية من الجولات الأوروبية لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، في إطار النسخة الـ31 للكأس الغالية.

وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، واهتمامه الكبير بتطوير صناعة سباقات الخيول العربية ودعم ملاك ومربي الخيل العربي في دول العالم كافة، انطلاقاً من حرص الإمارات الدائم على الحفاظ على مسيرة الخيول العربية باعتباره إرثاً أصيلاً من تراث الإمارات الوطني.

ويشهد سباق كأس رئيس الدولة للخيول العربية في محطته الحادية عشرة بهولندا، مشاركة مجموعة مميزة تمثل نخبة الخيول والمرابط والإسطبلات العربية في هولندا والقارة الأوروبية في السباق الذي يقام لمسافة 2150 متراً للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، ضمن الفئة الثالثة، حيث تجمع الكأس الغالية مجموعة مميزة من أمهر الخيول العربية في القارة الأوروبية مثل:" الزرقا دي أيه، ولايتنج ثندر، وبيكاسو تي، وفريده بي، وشنهارة الفلاح، وبرنسيس تي، وسريعة الفلاح".

وقال سعادة فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: "سعداء بالنجاحات التي حققتها جميع المحطات الأوروبية بالتزامن مع وصولنا لمحطة هولندا التي تمثل مسك ختام سباقاتنا في المضامير الأوروبية لهذا العام، حيث سجلت نجاحات كبيرة في ظل تنظيمها في دول ذات اهتمام كبير ومشترك مع دولة الإمارات في صناعة سباقات قوية للخيل العربي والارتقاء بمسيرتها لأعلى المراتب مثل فرنسا، وإيطاليا، وبولندا، وبلجيكا، والسويد، وبريطانيا، وكازان روسيا، وألمانيا، وتركيا، ما يجسد المكانة المرموقة للحدث وريادته العالمية على مدار مسيرته التاريخية".

وأضاف:" تعود هذه النجاحات للدعم الكبير الذي تحظى به سلسلة سباقات الكأس الغالية، من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وحرصه الكبير على تعزيز نجاحات مسيرة سباقات الخيل العربي على الصعيد العالمي"،لافتا إلى الأصداء الكبيرة التي تحظى بها سلسلة سباقات الكأس في كل الجولات.