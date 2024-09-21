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منتخب الإمارات للمواي تاي يحصد 9 ميداليات ملونة فيبطولة العالم للشباب

9/21/2024 9:12:57 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حصد منتخبنا الوطني للمواي تاي للشباب، 9 ميداليات ملونة في ختام مشاركته أمس، في بطولة العالم للمواي تاي للشباب التي أقيمت خلال الفترة من 11 - 20 سبتمبر الجاري، في العاصمة التايلاندية بانكوك وسط مشاركة 3000 رياضي ورياضية من 92 دولة، وذلك تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الدولي للمواي تاي.

وتمكن منتخبنا الوطني من تحقيق ميدالية ذهبية وأخرى فضية بجانب 7 ميداليات برونزية، حيث نجح نجوم منتخبنا في تقديم مستويات فنية كبيرة من الدور الـ32 مروراً بدور الـ16 وربع النهائي وصولاً لنصف النهائي والنهائي الذي شهد تتويج البطل عزيز الحمادي بذهبية الفئة العمرية 12-13 سنة وزن 48 كجم.

وحصد أحمد أبوجيش فضية 12-13 سنة وزن 63 كجم، في حين جاءت الميداليات البرونزية عن طريق كل من راكان أحمد، وسعيد المزروعي، وسعيد أحمد، ومريم السويدي، وجاسر أحمد، وخالد سليمان، كما تمكن الثنائي أحمد أبو جيش ومحمد كريم من تحقيق برونزية مسابقة المواي ماي ضمن الفئة العمرية 14-15 سنة.

من جهته قال عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج: "نفخر بالإنجازات الجديدة التي حققها منتخبنا الوطني للشباب في ختام مشاركته ببطولة العالم للمواي تاي التي أكدت المكانة المتقدمة للعبة والتطورات الكبيرة التي قطعتها على الصعيد العالمي".

وأضاف:“ نهدي الإنجاز إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، ونتقدم بالشكر والامتنان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة على دعمه الكبير للاتحاد واللعبة بشكل عام”.

وأشار إلى أن المنتخبات الوطنية تؤكد حضورها القوي في المحافل الرياضية الدولية الكبرى، بما يعكس الدور المهم في التخطيط والإعداد الفني والتجارب التحضيرية التي تسهم في رفع مستويات اللاعبين وتأهيلهم للبطولات العالمية الكبرى، مهنئا المنتخب والجهاز الفني والإداري بالإنجاز.

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