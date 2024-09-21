زيلينسكي يوقع على قانون يزيد الإنفاق العسكري لـ90.5 مليار دولار

وقَّع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مشروع قانون مرَّره يقضي بزيادة مخصصات الجيش ودعمه في خوض القتال ضد الهجوم الروسي.

وأوضحت وسائل إعلام محلية، اليوم، أن القانون الجديد يزيد الإنفاق العسكري بواقع 500 مليار هريفنا (نحو 12 مليار دولار)، مشيرةً إلى أنه سيتم تمويل هذه الزيادة بقروض وضرائب وزيادة في الرسوم على التبغ والوقود. ومن المقرر استخدام هذه الزيادة لدفع بدلات أفراد الجيش في الخطوط الأمامية هذا الشهر.

وكان البرلمان الأوكراني قد مرَّر ميزانية تكميلية، يوم الأربعاء الماضي، للوفاء بالتزامات الحرب المستمرة، وتلك الميزانية ستزيد الإنفاق، بواقع نحو 13% إلى ما يعادل أكثر من 90.5 مليار دولار، وهو رقم قياسي لأوكرانيا.

ولا تزال الحرب مشتعلة بين روسيا وأوكرانيا منذ أكثر من عامين ونصف. وتقول أوكرانيا إنها حصلت على أكثر من 98 مليار دولار، في صورة مساعدات مالية من الخارج، منذ بدء الحرب في فبراير 2022.