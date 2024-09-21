زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب تايوان.. ولا تقارير عن أضرار

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت إدارة الأرصاد الجوية في جزيرة هوالين التايوانية أن زلزالا بقوة 5.3 درجات ضرب الجزيرة الواقعة على الساحل الشرقي للبلاد التي يقطنها عدد قليل من الأشخاص، ولا توجد تقارير بعد عن حدوث أضرار.
وذكرت الإدارة أن الزلزال هز مباني في العاصمة تايبه، مشيرةً إلى أنه وقع على عمق 17 كيلومتراً.
وتقع تايوان قرب نقطة التقاء صفيحتين تكتونيتين وهي عرضة للزلازل.
وتعرضت هوالين في أبريل لأكبر زلزال يضرب تايوان منذ 25 سنة على الأقل. ولقي تسعة حتفهم وأصيب أكثر من 900.
ولقي ما يزيد على 100 شخص حتفهم في زلزال في جنوب تايوان في 2016، بينما أسفر زلزال بقوة 7.3 درجات عن مقتل ما يربو على ألفي شخص في 1999.
MENAFN21092024000110011019ID1108699344
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.