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زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب تايوان.. ولا تقارير عن أضرار

9/21/2024 9:12:57 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية في جزيرة هوالين التايوانية أن زلزالا بقوة 5.3 درجات ضرب الجزيرة الواقعة على الساحل الشرقي للبلاد التي يقطنها عدد قليل من الأشخاص، ولا توجد تقارير بعد عن حدوث أضرار.

وذكرت الإدارة أن الزلزال هز مباني في العاصمة تايبه، مشيرةً إلى أنه وقع على عمق 17 كيلومتراً.

وتقع تايوان قرب نقطة التقاء صفيحتين تكتونيتين وهي عرضة للزلازل.

وتعرضت هوالين في أبريل لأكبر زلزال يضرب تايوان منذ 25 سنة على الأقل. ولقي تسعة حتفهم وأصيب أكثر من 900.

ولقي ما يزيد على 100 شخص حتفهم في زلزال في جنوب تايوان في 2016، بينما أسفر زلزال بقوة 7.3 درجات عن مقتل ما يربو على ألفي شخص في 1999.

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